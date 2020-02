Daar is Valentijn: Grand Bazar pakt uit met ‘Eerste hulp bij liefdesberichten’ PhT

08 februari 2020

19u46 2 Antwerpen Vergeet even chats, sms’jes en whatsapp-berichten. Wie zaterdag naar Grand Bazar Antwerp afzakte – of dat op woensdag 12 februari doet – kan nog een echte ‘love letter’ schrijven. Vandaar een groot bord op het middenplein van het winkelcentrum.

“We willen onze bezoekers eens écht helpen bij het schrijven van hun liefdeswensen”, vertelt Ishia Opgenhaffen marketeer bij vastgoedgroep CBRE, beheerder van Grand Bazar Antwerp. “Liefdeswoorden vind je nog niet in de rekken. We hebben daarom een gigantisch bord laten maken met het volledige alfabet. Elke letter komt overeen met een wenskaart die je als bezoeker kunt personaliseren. De eerste duizend wenskaarten versturen we met Bpost.”

“Onze handelaars zorgen voor de cadeaus, het shoppingcenter voor de ‘love letters’. Maar voor de passie rekenen we uiteraard op de koppels zelf”, knipoogt Eveline Rubbens, manager van Grand Bazar Antwerp.