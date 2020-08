Daar is de Zomer van Antwerpen weer! Cultureel festival gaat op 1 september opnieuw van start: “Altijd beloofd dat er een Zomer van Antwerpen zou komen” David Acke

27 augustus 2020

09u48 0 Antwerpen Nadat er bruusk een vroegtijdig einde kwam aan de Zomer van Antwerpen door de strenge coronamaatregelen start het culturele festival vanaf 1 september opnieuw op. Nieuwe data, nieuwe voorstellingen op locatie, concerten van Muziek in de Wijk en ook de openluchtcinema Cinema Urbana staan op de agenda. "We hebben altijd beloofd dat er een Zomer van Antwerpen zou komen en die belofte wilde ik absoluut nakomen."

Het is een huzarenstuk geweest voor de organisatie van de Zomer van Antwerpen. Midden juli moest het culturele festival halsoverkop alle activiteiten stopzetten nadat de overheid strengere coronamaatregelen had opgelegd en het culturele leven daarmee volledig lam legde. Nu, amper twee weken later, komt de Zomer van Antwerpen toch nog met een programma op de proppen.

"Véél goesting"

"Wat we normaal in een half jaar organiseren hebben we nu op twee weken gedaan maar het leek ons toch belangrijk om een Zomer van Antwerpen te organiseren. Ik moet zeggen dat dat eigenlijk allemaal heel vlot gegaan is. De artiesten hebben enorm veel goesting om te spelen en tijdens onze korte winterslaap hebben we heel wat berichtjes gekregen van mensen die het ontzettend jammer vonden dat we moesten stoppen. Dat zorgde voor een ongelofelijke drive in het team om dit toch te verwezenlijken", zegt organisator Patrick De Groote. "We hebben beloofd dat er een Zomer van Antwerpen ging komen en die belofte wilde ik absoluut nakomen."

Van 1 september tot en met 4 oktober opent creatieve hotspot Zomerfabriek aan de Minkelersstraat opnieuw de deuren. Terugkerende programma-onderdelen zoals modern klassiek tijdens The Classics op dinsdag en live muziek met spoken word op de Grab the SUNdays XL vullen de kalender, samen met events uit de Open Call. Zo staat in het eerste weekend van september een alternatieve versie van het Kroeshaar festival op het programma. Het programma is vanaf vandaag terug te vinden op www.zomerfabriek.be.

De Zomerbar sloot eind juli definitief de deuren en zal in de zomer van 2021 terug te bezoeken zijn. "We hebben keuzes moeten maken en daarom hebben we beslist de Zomerbar niet meer te openen. De Zomerbar is heel hard gelinkt aan de zomervakantie. Heel veel gezinnen met kinderen komen hier vertoeven in het speelbos en de kermismolens. Maar in september moeten de kinderen terug naar school en de Zomerbar enkel in het weekend openen is financieel niet mogelijk", zegt De Groote.

Cinema Urbana

Om die reden verhuist Cinema Urbana ook van haar geplande locatie aan de kaaien naar het terrein van de Zomerfabriek. Van 2 tot en met 26 september kijk je er vanop het grasveld naar een reeks gratis topfilms. Elke langspeelfilm wordt voorafgegaan door een kortfilm van Belgische makelij. De filmvertoningen starten om 21 uur en zijn gratis. Bij slecht weer verhuizen de filmvertoningen naar binnen.

Muziek in de Wijk

De muzikale karavaan houdt van 10 september tot en met 4 oktober halt op vier pleinen in Antwerpen. De concerten vinden plaats op het De Coninckplein op donderdagen om 19u30u, op de Dageraadplaats op vrijdagen om 19u30u, in de Blikfabriek in Hoboken op zaterdagen om 13u30 en op het Burgemeester Nolfplein in Merksem op zondagen om 15u30.

Het Pentaccordeon van Studio Orka speelt van 12 september tot en met 4 oktober aan het water op de Droogdokkenweg. "De mensen van Studio Orka hebben één try-out kunnen spelen en op de dag van de première moesten we alles annuleren. Vreselijk toch? Twintig voorstelling zouden ze spelen en allemaal waren ze uitverkocht. Ik ben ontzettend blij dat ze alsnog hun voorstelling kunnen spelen voor publiek dat hier duidelijk op zit te wachten en dat is een heel belangrijk signaal. Mensen willen nog altijd, ondanks de coronacrisis, buiten komen om cultuur te beleven."

De dansvoorstelling DONNA'RE van Company Noi is van 10 tot en met 27 september te zien in een oude loods aan de Benzineweg in Hoboken. Op het Theaterplein kijk je van 8 tot en met 13 oktober opnieuw naar De Meisje van MartHa!Tentatief en Jaouad Alloul. Tickets voor deze voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 29 augustus om 10u via www.zva.be en op de ticketlijn 03 224 85 39.