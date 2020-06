Daar is de Zomer van Antwerpen: vaste waardes blijven, Cinema Urbana komt terug en veiligheid van bezoekers wordt gegarandeerd David Acke

16 juni 2020

13u36 0 Antwerpen Daar is de zomer, daar is de Zomer van Antwerpen. Het grootste culturele festival van Europa zorgt ook in tijden van corona voor vreugde en plezier, theater en muziek. De organisatie, de artiesten en het publiek wilden de 26e editie niet zomaar laten passeren. Vanaf 1 juli kan je opnieuw terecht in de Zomerbar, de Zomerfabriek en op diverse locaties voor muziek, dans en theater. Ook de populaire Cinema Urbana is terug van weggeweest.

Van 1 juli tot en met 30 augustus 2020 vindt de 26e editie van Zomer van Antwerpen plaats: dans en theater op verrassende locaties, circusperformances op de Zomerbar, comedy, lokale bands op Muziek in de Wijk en een lawine aan jonge creatievelingen in de Zomerfabriek. Er zijn heel wat nieuwe creaties in een lange speelreeks te zien. Laika en Zefiro Torna maken een mysterieus laboratorium vol kruiden en muziek, Studio ORKA bouwt een nooit geziene accordeon, MartHa!tentatief & Jaouad Alloul vertellen over liefde, familie en vergiffenis, Circus Ronaldo doet aan cinema en Company NOI danst een ode aan alle vrouwen.

Ondanks de coronacrisis is de organisatie er in geslaagd een mooi programma bij elkaar te krijgen. Al moet organisator Patrick De Groote toegeven dat het samenstellen van de programmatie er eentje is geweest van wikken en wegen, bijsturen, schakelen, herbeginnen en zoeken. “We hebben te maken gekregen met een situatie die voor iedereen nieuw was. Bovendien waren we op een bepaald moment zowat ‘the last man standing’. Maar we merkten, bij artiesten én publiek, dat de goesting heel groot was om er toch nog een fantastische zomer van te maken. Dat die niet zal zijn zoals we die kennen van de afgelopen 25 jaar, dat spreekt voor zich, maar de sfeer van de Zomer van Antwerpen zal er zeker zijn.”

Cinema Urbana

Terug van weggeweest is het populaire Cinema Urbana. “Dat Cinema Urbana zou terugkomen, dat stond vast maar door de heraanleg van de kaaien waren we genoodzaakt de openluchtcinema even van het programma te halen. Nu de werken aan de kaaien klaar zijn, hield niets ons nog tegen”, vertelt Patrick. In tegenstelling tot de vorige edities zal er geen soep zijn en zal je je gratis plekje moeten reserveren. Vanaf 5 augustus kan je terecht op de Scheldekaaien Zuid, ter hoogte van de Lakenstraat/Visserskaai. Op het programma staan onder andere de documentaire ‘Mother’, de animatiefilm ‘J’ai perdu mon corps’ de slotfilm van het filmfestival Cannes 2019 ‘Hors Normes’.

Daarnaast heb je de vaste waarden als de Zomerbar, de Zomerfabriek en Muziek in de Wijk. “Voor de populaire evenementen als bijvoorbeeld de Zomerbar en de Zomerfabriek zullen we ook rekening moeten houden met de maximum capaciteit van 200 bezoekers. Voor heel wat voorstellingen zal dit geen probleem zijn maar wie de bars kent, weet dat dat wel eens meer volk durft op af te komen. Het zal dus kunnen dat je als bezoeker heeft zult moeten wachten. Op onze website zullen we ook aangeven hoe druk het is zodat je kan inschatten of je zal moeten wachten of niet”, aldus De Groote.

De grote circusvoorstellingen zullen niet doorgaan en ook internationale groepen zullen dit jaar eerder schaars zijn “maar we zijn altijd blijven focussen op wat wel kon, noem het een soort koppig geloof. We hebben vanuit de artiesten een ongelofelijke flexibiliteit gezien om de Zomer van Antwerpen toch mogelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat we met dit programma iedereen iets kunnen aanbieden en dat het een geweldige zomer wordt”, besluit Patrick.

Praktisch

De 26e editie van Zomer van Antwerpen vindt plaats van 1 juli tot en met 30 augustus 2020. Het programma bevat, naast voorstellingen waar tickets voor gekocht dienen te worden, ook veel gratis optredens. Het volledige programma is te vinden op www.zva.be.

Tickets voor voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf 18 juni 10 uur, online op www.zva.be en telefonisch via +32 3 224 85 39