D'Herbouvillekaai onderbroken voor elektriciteitswerken BJS

21 januari 2020

14u35 0 Antwerpen De D’Herbouvillekaai op het Antwerpse Zuid zal tussen 20 januari en eind maart 2020 onderbroken zijn voor alle gemotoriseerd verkeer. Hoogspanningsnetbeheerder Elia voert elektriciteitswerken uit. Voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

Sinds november 2018 voert Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, kabelwerken uit langs de zuidelijke Singel, tussen de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat. Op 20 januari 2020 start de laatste fase op de D’Herbouvillekaai tussen de Generaal Armstrongweg en Hobokense Vest. De werken lopen tot 31 maart 2020.

Elia legt een dubbele ondergrondse kabelverbinding aan tussen de bestaande hoogspanningsstations Petrol en Zurenborg, respectievelijk aan de D’Herbouvillekaai en de Uitbreidingstraat in Antwerpen. De dubbele kabelverbinding vervangt een bestaande verbinding en versterkt het elektriciteitsnet in Antwerpen. De werken zijn in november 2018 gestart ter hoogte van Nieuw Zuid en vanaf februari 2019 wordt er gewerkt langs de Singel (R10). Het project wordt opgedeeld in verschillende delen om de hinder te beperken.