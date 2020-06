D-Day voor Antwerpse restaurants: “Meer volk dan verwacht” Annelin Marien

08 juni 2020

20u49 0 Antwerpen Eindelijk is het dan zover: de restaurants openen na een lange periode van sluiting weer de deuren. Ook in visrestaurant Fiskebar op de Marnixplaats werden de nodige maatregelen getroffen om vanavond weer in gang te schieten. “We werken met twee avondshifts, en die waren vanavond al zo goed als volgeboekt.”

Tafels op anderhalve meter uit elkaar, obers met mondmaskers en handschoenen, eenrichtingsverkeer,... Restaurant Fiskebar opende vanavond weer de deuren, al was het geen maandagavond zoals die pakweg vier maanden geleden zou zijn geweest. “We zijn al vanaf vrijdag bezig om de heropening voor te bereiden", vertelt Sen Kulanthaiveku, eigenaar van Fiskebar en Fiskeskur. “Alles kuisen en desinfecteren, de keuken klaarmaken, het restaurant herindelen... Nu kunnen we eindelijk heropenen: we hebben ons tijdens de lockdown wel bezig gehouden met kleine renovaties en takeaway in het weekend, maar het doet toch goed om weer voltijds bezig te zijn.”

Shiften

Fiskebar werkt nu zoveel mogelijk met reservaties, en voorziet twee avondshiften van telkens twee uur. “Ik ben wel verrast dat er zoveel mensen hebben gereserveerd voor vanavond, meer dan ik had verwacht", vertelt ober Elias Hanskens. “We zitten binnen aan de helft van de capaciteit qua tafels, maar de eerste shift zit al volledig volgeboekt. Vrijdag wordt het mooi weer, dus zal ons terras ook wel vol zitten. Gelukkig is het terras uitgebreid, zodat we genoeg zitplaatsen kunnen voorzien en afstand kunnen bewaren.” (lees verder onder de foto)

Michael en Sumruam kwamen met hun zonen Joey en Steve al meteen op de eerste avond naar hun favoriete visrestaurant. “We zijn er direct ingevlogen, omdat we hoopten dat er vanavond nog niet te veel volk zou zijn”, vertelt Michael. “We houden er wel van om rustig iets te gaan eten. Wij hadden zelf vroeger een Thais takeawayrestaurant, voor de lockdown gingen we wel drie à vier keer per week op restaurant. We hebben tijdens de coronacrisis dan ook vaak takeaway besteld, om de horeca te steunen, want dit moet voor hen een zeer zware periode zijn geweest.”