Cursisten CVO Vitant krijgen chromebook zodat ze thuis lessen kunnen opvolgen ADA

25 maart 2020

11u43 0 Antwerpen CVO Vitant heeft haar cursisten chromebooks uitgeleend zodat ook zij hun lessen van thuis kunnen volgen. Het gaat om volwassenen die trachten hun middelbaar diploma te halen maar niet iedereen heeft zomaar toegang tot een computer.

Net zoals alle andere scholen in België, zijn ook de scholen voor volwassenenonderwijs dicht. Zij moeten zich behelpen met online lessen. Ook de studenten die via CVO Vitant trachten hun diploma middelbaar onderwijs te halen. Maar omdat niet alle cursisten toegang hebben tot een computer, heeft CVO Vitant hen een chromebook geleend. Dat kan je het best vergelijken met een tablet.

“Vaak gaat het om mensen die in kansarmoede leven en geen toegang hebben tot een computer. Omdat we hen ook alle kansen willen bieden om hun vakken goed af te ronden, hebben we hen een chromebook geleend. Normaal worden die tijdens de les gebruikt en mogen die niet uitgeleend worden. Maar nu maken we graag een uitzondering”, vertelt Bie Van Giel van CVO Vitant

Gisteren verdeelde de school al 9 van dergelijke chromebooks en ook de volgende dagen zullen er nog uitgedeeld worden.