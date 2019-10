CurieuzeNeuzen levert nieuwe inzichten over blootstelling: “Op zoek naar propere lucht? Verhuizen naar het platteland is geen oplossing” BJS

18 oktober 2019

15u55 0 Antwerpen Naar het platteland verhuizen op zoek naar propere lucht, loont niet altijd. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van CurieuzeNeuzen, het grootschalige onderzoek naar luchtkwaliteit in Vlaanderen. “Zeker wie naar de stad pendelt en lang in het verkeer zit, heeft een verhoogde blootstelling aan luchtvervuiling”, concluderen de wetenschappers.

De Universiteit Antwerpen organiseerde in mei 2018, samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de krant De Standaard, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. 20.000 burgers ontpopten zich tot onderzoekers en maten de concentratie aan stikstofdioxide (meeteenheid: µg/m³, red.) aan hun voorgevel.

Uit het onderzoek bleek dat de concentraties stikstofdioxide, veroorzaakt door verkeersvervuiling, sterk variëren van straat tot straat. De meetresultaten en de gedetailleerde luchtkwaliteitskaart van Vlaanderen zorgden voor zowel discussie aan de keukentafel als vragen in de gemeenteraad of het parlement.

De voorbije maanden doken onderzoekers dieper in de CurieuzeNeuzen-data. Tijdens het vervolgonderzoek maten de onderzoekers de luchtkwaliteit op de routes waarlangs 5.000 deelnemers zich verplaatsen (in het vakjargon: ‘dynamische blootstelling’, red.). De CurieuzeNeuzen-meting zelf zegt namelijk enkel iets over de concentratie thuis (‘statische blootstelling’, red.), en niets over wanneer je aan het werk of op school bent, of onderweg.

Autoluwe buurt

De conclusie? Mensen met een hoge waarde aan hun woning verlagen hun blootstelling door zich doorheen de dag te verplaatsen naar plekken met lagere concentraties. Maar ook omgekeerd geldt dat. Zo kan iemand die op het platteland woont, maar elke dag met de wagen naar Antwerpen pendelt, slechter af zijn dan iemand die in een drukke straat in de stad woont, maar met de fiets gaat werken in een autoluwe buurt.

“Volgens de analyses hebben inwoners van de stad Antwerpen die er ook werken, aan de voordeur gemiddeld een concentratie van 33,7 µg/m³, en een iets lagere dynamische blootstelling van 33,2 µg/m³”, duidt onderzoeker Sam De Craemer (UAntwerpen). “Pendelaars van buiten Antwerpen, die in de stad komen werken, hebben aan de voordeur gemiddeld een lagere concentratie van 23,6 µg/m³, maar een beduidend hogere dynamische blootstelling van 27,5 µg/m³.”

Pendelen

“Er is dus nog steeds verschil, maar de winst die geboekt kan worden door buiten de stad te gaan wonen is kleiner dan gedacht, als men nog steeds naar een werkplek met verhoogde concentraties moet pendelen”, aldus De Craemer.

Het CurieuzeNeuzen-onderzoek gaat ook na deze recente bevindingen nog door. Eind november volgen de onderzoeksresultaten over de maatschappelijke impact van CurieuzeNeuzen. Er wordt onder meer onderzocht of CurieuzeNeuzen het gedrag van de deelnemers heeft beïnvloed, en of het project een impact gehad heeft op het beleid van lokale en regionale overheden.