Cultuurraad organiseert Cultuurklap: een ontmoetingsdag voor culturele doeners Annelin Marien

03 maart 2020

14u01 0 Antwerpen De cultuurraad van district Antwerpen organiseert op zondag 29 maart in samenwerking met het Cultuurloket een allereerste editie van Cultuurklap. Dat is een ontmoetingsdag waar iedereen met een hart voor cultuur welkom is.

De allereerste Cultuurklap vindt plaats op zondag 29 maart. Het is een open netwerkmoment voor culturele doeners in district Antwerpen. De cultuurraad van het district Antwerpen, die lokale cultuurmakers en cultuurbelevers vertegenwoordigt en het lokale districtsbestuur over cultuurbeleid adviseert, wil de Cultuurklap meermaals per jaar organiseren.

De aftrap op 29 maart wordt gegeven door de nieuwe stadsdichter Seckou Ouologuem. Tijdens de namiddag kom je alles te weten over de nieuwe vzw-wetgeving. Nadien kan je kennismaken met de andere deelnemers bij een drankje. Al wie zich geroepen voelt om zijn zegje te doen, op de hoogte te zijn van actuele cultuurthema’s en te netwerken, is welkom. Je moet geen lid zijn van een (culturele) vereniging.

De Cultuurklap vindt plaats van 15 tot 18 uur in Bibliotheek Permeke (De Coninckplein 26) en is gratis. Inschrijven kan via deze link.