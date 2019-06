Cultuurhuizen slaan handen voor vierde keer in elkaar tijdens Love at first Sight ADA

20 juni 2019

17u29 0

Maar liefst tien Antwerpse huizen zetten samen een hele reeks nieuwe theatermakers op de kaart. Tijdens het Love at first Sight festival tonen ze spannend, poëtisch en confronterend werk. Een bom verbeelding die je in Antwerpen bij elkaar kan fietsen van 19 tot en met 28 september 2019. Maak kennis met deze nieuwe generatie artiesten en laat ze je hart beroeren!

Love at first Sight: een festival met theater, dans, film en performance van (nieuwe) artiesten op diverse plekken in hartje Antwerpen. Het programma werd samengesteld door een tijdelijke alliantie van Arenberg, De Studio, Kultuurfaktorij Monty, d e t h e a t e r m a k e r, Troubleyn, Zuidpool, deSingel, Kavka, Rataplan en Toneelhuis.

Start ticketverkoop op vrijdag 21 juni 2019 om 10u.