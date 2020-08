Cultuurhuizen kleuren rood tijdens Red Alert: “willen af van de stiefmoederlijke behandeling” ADA

28 augustus 2020

13u42 1 Antwerpen Verschillende cultuurhuizen in Vlaanderen kleuren vanavond rood tijdens de Red Alert actie. Van 21 uur tot middernacht zal een rode gloed de gevels verlichten. Daarmee wil de sector een duidelijk signaal geven dat ze klaar zijn om voorstellingen en evenementen te organiseren die volledig volgens de veiligheidsvoorschriften kunnen verlopen. Ook hetpaleis neemt deel.

“De coronacrisis hakt er stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici, ... zijn zonder werk gevallen. In de live evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen, waar we het einde niet van willen meemaken. Extra steunmaatregelen zijn nodig”, klinkt het bij hetpaleis.

“We willen af van de stiefmoederlijke behandeling. We kunnen in veilige omstandigheden samen aan cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats.”

Deze actie is meteen ook een oproep aan alle politici om zich meer te bekommeren over cultuur en het belang van cultuur naar waarde te schatten. Voor elke laag in de samenleving. “We roepen beleidsmakers op om zelf eens langs te komen en cultuur coronaproof te beleven.”