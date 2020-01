Cultuurhuis Opera Ballet Vlaanderen herleeft na werken: “ 5.300 bezoekers méér dan vorig jaar” Jan Aelberts

17 januari 2020

16u33 0 Antwerpen Cultuurhuis Opera Ballet Vlaanderen heeft 2019 in totaal 157.147 bezoekers aangetrokken. In eigen huis ging het om ruim 135.000 bezoekers, oftewel 5.300 meer dan in 2018. “In Antwerpen komen we uit de cijferdip die veroorzaakt werd door de werken rond het operagebouw”, klinkt het bij de directie.

De opera- en dansvoorstellingen van het cultuurhuis lokten in 2019 in Gent en Antwerpen samen 97.355 bezoekers. De overige bezoekers in eigen huis daagden op bij kindervoorstellingen, concerten en randactiviteiten. In het buitenland kwamen nog eens 21.820 mensen kijken naar een van de voorstellingen van de internationale tournee.

De gemiddelde zaalbezetting per voorstelling steeg met 13 procent in vergelijking met de voorbije twee jaren, naar 85 procent. Dat maakt van 2019 op dat vlak het op één na beste jaar ooit voor Opera Ballet Vlaanderen.

Jaar vol verandering

“Dit zijn prima cijfers voor een jaar vol verandering”, stelt de directie vrijdag. “In Antwerpen komen we uit de cijferdip die veroorzaakt werd door de werken rond het operagebouw en vorig jaar kenden we bij de opera de wissel van artistiek leiderschap van Aviel Cahn naar Jan Vandenhouwe. Uit deze eerste cijfers blijkt alvast dat het publiek de nieuwe artistieke lijn van de opera volgt en het ballet aan fans blijft winnen.”

Opera Ballet Vlaanderen won in 2019 ook de titel ‘Opera House of the Year’ bij de International Opera Awards.