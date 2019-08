Cultuurhuis De Studio opent nieuwe cinema en VR-ruimte: “Tijd dat jongeren de parels van vroeger leren ontdekken” David Acke

26 augustus 2019

17u04 0 Antwerpen De Studio op het Mechelse Plein is goed op weg om dé culturele hotspot van Antwerpen te worden waar bezoekers terechtkunnen voor een breed scala aan culturele activiteiten. Donderdagavond wordt de gloednieuwe cinema ingehuldigd en wordt het virtual reality-project voorgesteld. De mosterd haalde algemeen directeur Marc Verstappen in Nederland.

Het was de droom van directeur Marc Verstappen om van De Studio een kunstencentrum te maken naar Nederlands model. Dat betekent dat er naast mogelijkheden om theater en muziek ook een echte cinemabeleving kan worden aangeboden. En kijk, donderdag opent in De Studio een gloednieuwe cinemazaal met 165 stoeltjes. Verwacht geen blockbusters en popcorn maar wel degelijke kwaliteitsfilms uit de vroege jaren van de cinema of cultfilms die je zelden nog ziet op het grote scherm.

En dat grote scherm mag je letterlijk nemen. “Anders dan de meeste cultuurhuizen wilde ik niet gewoon een wit doek met een beamer. Neen ik wilde een echte cinema-ervaring. Daarom investeerden we in Dolby 7.1 voor een optimale geluidsbeleving en hebben we projectors voor 35 mm waarvan er eentje speciaal voor stille films.”

Minder films op dvd

Mark koesterde de ambitie om De Studio elke dag open te doen maar met alleen theatervoorstellingen lukt dat niet. “Drie voorstellingen per dag programmeren kost veel geld. Daarom zijn we in gesprek gegaan met Cinema Zuid en architecten om hier een cinemazaal te bouwen om die ambitie in realiteit om te zetten”, vertelt Marc. Maar daarnaast wil De Studio jongeren de schatten van de filmgeschiedenis ook in heuse cinemastijl laten beleven. “Paradoxaal genoeg is het in tijden van Netflix veel moeilijker geworden om films te bemachtigen omdat er veel minder films uitkomen op dvd. Je hebt in Antwerpen wel een aantal filmhuizen als Cinema Cartoons waar je alternatievere films kan bekijken maar alleen redden zij het niet. En dat vond ik jammer voor een stad als Antwerpen waar er een grote filmgeschiedenis te vinden is.”

Pioniersrol

In de toekomst wil De Studio die pioniersrol verder ontwikkelen en zich ook richten op de nieuwste technologieën zoals virtual reality. In het lokaal dat dienst deed als rokersruimte vind je nu vier VR-brillen en vier schermen. Hier kan je speciaal ontwikkelde films zien en kennismaken met een systeem dat nu nog een soort “kermisattractie” is maar dat in de toekomst verder ontwikkeld zal worden. “Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met het Eye Filmmuseum in Amsterdam. Zij hebben al meer ervaring met VR en hebben ons met raad en daad bijgestaan. Niet alleen in hoe we dit het best aan de man brengen maar zij leveren ook speciale films. De bedoeling is dat die samenwerking nu verder uitgebouwd wordt.”