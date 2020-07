Culturele evenementen annuleren per direct alle evenementen door strengere maatregelen tegen het coronavirus ADA

28 juli 2020

11u36 1 Antwerpen Heel wat culturele evenementen die met een alternatief zomerprogramma op de proppen kwamen hebben beslist toch de handdoek te gooien. De Zomer van Antwerpen, het Openluchttheater Rivierenhof, de Antwerp Pride en de Mechelsepleinfeesten schrappen per direct al hun activiteiten. Reden: het provinciebestuur verbied alle evenementen tot eind augustus om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Op 27 juli 2020 trof Stad Antwerpen maatregelen om een verdere uitbraak van het Corona-virus in te dijken. Een van deze getroffen maatregelen is het verbod op evenementen op grondgebied Antwerpen tot het einde van augustus. Zomer van Antwerpen heeft besloten om het programma van de 26e editie vanaf vandaag te pauzeren.

“Zomer van Antwerpen gaat in winterslaap”, aldus artistiek leider Patrick De Groote. “De voorstellingen en concerten worden stopgezet, de Zomerbar en Zomerfabriek sluiten hun deuren. We bekijken samen met de artiesten de mogelijkheid om op een later moment de draad terug op te pakken en al het moois dat klaarstaat nog te tonen.”

In Memoriam

Eén project van Zomer van Antwerpen zal de komende periode nog wel te bewonderen zijn: de installatie In Memoriam door Luke Jerram. Dit tijdelijke kunstwerk, bestaande uit rode en witte vlaggen op hoge palen, staat van 7 tot en met 13 augustus opgesteld in Park Spoor Noord. Jerram maakte de vlaggen van lakens van ziekenhuisbedden, een symbolisch eerbetoon aan wat was en is. Het publiek is welkom om onder vlaggen door te wandelen of om van veraf te beleven.

Bezoekers met een ticket voor één van de voorstellingen worden zo snel mogelijk gecontacteerd over de terugbetaling van hun bestelling.

Openluchttheater Rivierenhof

Ook het Openluchttheater (OLT) Rivierenhof annuleert alle concerten. De voorbije maanden bleef het niet bij de pakken zitten en zette na de afgelasting van alle grote zomerconcerten een alternatief op poten met beperkte capaciteit. Onder meer Eefje De Visser, Brutus en Blackwave kwamen al langs voor een intieme set en de komende weken werden nog namen als Admiral Freebee, Charlotte Adigéry, School is Cool en Stef Kamil Carlens verwacht, maar die concerten zullen nu niet meer kunnen doorgaan.

Antwerp Pride

Ook evenementen zoals de Mechelsepleinfeesten en wat nog overbleef van Antwerp Pride zullen moeten wijken voor de strijd tegen het coronavirus. De eerste Port of Antwerp Night Marathon die op 12 september was gepland, wordt dan weer uitgesteld naar 2021. Dat evenement viel nog niet binnen de periode waarin het verbod momenteel geldt, maar de organisatie wil geen enkel risico nemen.