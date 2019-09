Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal wordt omgedoopt tot BLOC 2030 ADA

06 september 2019

12u13 0 Antwerpen Het Cultureel Ontmoetingscentrum (Co) Luchtbal krijgt vanaf 2020 een nieuwe naam: BLOC 2030. Die werd gekozen door de bewoners van de wijk.

In 2019 dienden bewoners van Luchtbal voorstellen in voor een nieuwe naam voor het vernieuwde Cultureel Ontmoetingscentrum. Een jury selecteerde drie voorstellen en legde deze opnieuw voor aan het publiek. Tot 30 juni konden buurtbewoners online stemmen op hun favoriet. ‘BLOC 2030’ kwam als winnaar uit de bus. Het huidige ‘Co Luchtbal’ zal vanaf 2020 die nieuwe naam dragen.

Renovatie

De nieuwe naam komt er naar aanleiding van de renovatie van het ontmoetingscentrum. Voor die verbouwingswerken trekt de stad 1.200.000 euro uit, verspreid over 2 fases. Vorig jaar werd de jeugdzone al vernieuwd. In het voorjaar van 2020 krijgt het centrum een nieuwe gevel, onthaal en lokalen en een moderne bibliotheek. “De renovatie van het ontmoetingscentrum maakt dit gebouw tot een moderne ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Het gebouw wordt zo ingericht dat samenwerking en interactie gestimuleerd worden door flexplekken en vergaderzalen voor verenigingen of stedelijke partners. Maar de kers op de taart is de hypermoderne bibliotheek”, vertelt schepen Nabilla Ait Daoud.

BLOC 2030 blijft open tijdens de werken, maar de bibliotheek verhuist wel naar een tijdelijke locatie in de Montrealstraat 6 (aan de achterkant van basisschool de Optimist). Momenteel is de bibliotheek van Luchtbal nog tot en met 30 september gesloten. Vanaf 1 oktober 2019 gaat de bib open op de nieuwe tijdelijke locatie.

Meer info staat op www.bloc2030.be/verbouwingen.