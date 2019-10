Cultfiguur Jean-Marie Berckmans krijgt literair eerbetoon elf jaar na overlijden ADA

18 oktober 2019

17u21 0 Antwerpen Jean-Marie Berckmans was tot aan zijn dood in 2008 een literair fenomeen en bekend figuur in de Brederodebuurt. Elf jaar na zijn overlijden wordt de auteur gehuldigd met een gevelgrote gedichtenmuur, een metershoog ontwerp van Antwerps kunstenaar Bert Lezy.

Vlaams schrijver Jean-Marie Berckmans leefde tot zijn dood in de wijk, in een assistentiewoning van Zorgbedrijf Antwerpen in de Lange Batterijstraat. De gedichtenmuur met een citaat en portret van J.M.H. Berckmans is een blijvend eerbetoon aan deze auteur en tevens een artistieke verrijking voor de Brederodebuurt. Het is een initiatief van Cultuur 2018 en Antwerpen Boekenstad in samenwerking metBerckmans’ biograaf en vrienden.

Het grafisch concept is van de hand van Antwerps kunstenaar Bert Lezy die in het verleden samenwerkte met Jean-Marie Berckmans, onder meer tijdens performances. Als citaat voor de poëziemuur werd gekozen uit de bundel ‘Tranen voor Coltrane’ uit 1977: ‘Wie heeft de tranen uitgevonden...? Iemand die het opkroppen verdomde...?’

Jean-Marie Berckmans was een van de meest markante Nederlandstalige auteurs van de laatste decennia. Publicerend onder de naam J.M.H. Berckmans bracht hij prangende verhalen over de onderkant van de maatschappij, eenzaamheid en depressies in een dwarse, obsessionele literaire stijl. Berckmans’ oeuvre telt vijftien titels.