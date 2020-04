Culinaire website Njomly en toppatissier Roger van Damme schenken 1.000 pannenkoeken aan zorgverleners en frontlijnmedewerkers ZNA Jan Palfijn ADA

15u30 0 Antwerpen Njomly, de website die culinaire ambachtslui bij elkaar brengt, schenkt samen met horecaleverancier Horeca Totaal en toppatissier Roger van Damme 1.000 pannenkoeken aan de frontlijnwerkers van Jan Palfijnziekenhuis in Merksem. Wie ook zijn steun, sympathie en dank wil betuigen, kan via Njomly.com een bijdrage leveren.

Keurig verpakt krijgen de chefs van het Jan Palfijn Ziekenhuis in Merksem 1.000 pannenkoeken die ze aan alle medewerkers als extraatje kunnen aanbieden. De pannenkoeken zijn gemaakt naar het bekende recept van Roger van Damme.

Het is een gebaar dat navolging kan krijgen. Daarvoor heeft het webplatform Njomly een pagina gemaakt waarop iedereen een gift kan doen. Je kan pannenkoeken of feestelijke soep laten bezorgen aan zorgverleners naar keuze. De soep is van de hand van topchef Tim Boury. Net zoals Roger van Damme, die momenteel een aantal nagerechten voor Njomly ontwikkelt, werkt Tim Boury in zijn eigen tweesterrenrestaurant aan een aantal kant-en-klare gerechten voor de website. Vandaar was de topchef bereid om snel aan deze actie mee te werken.

“Voor deze actie heb ik voor een traditionele romige aspergesoep gekozen, omdat we midden in het seizoen zitten. Zo’n soep heeft toch iets feestelijks en is een echte allemansvriend”, aldus Tim Boury die de soepasperges rechtsreeks bij een boer in Oostrozebeke gaat halen. De aspergesoep kan vanaf één liter gedoneerd worden. Meer info op njomly.com.