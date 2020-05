Crystal meth dringt stad binnen langs Chinese wijk; vier verdachten opgepakt Patrick Lefelon

19 mei 2020

17u14 0 Antwerpen Vier mannen zijn eind vorige week gearresteerd op verdenking van gebruik en verkoop van de drug crystal meth. De mannen hingen rond in de cafés van de Chinese wijk. Net een jaar geleden overleed daar een Thaise vrouw aan een overdosis crystal meth.

Drie van de vier verdachten verschenen dinsdag voor de raadkamer. Het gaat om twee mannen met een Aziatische en één man met een Nederlandse afkomst. De lokale politie arresteerde hen vorige donderdag. Eind maart was al een gebruiker van crystal meth opgepakt. Toen werd ook 14 gram crystal meth in beslag genomen. Die man werd na zijn ondervraging onder voorwaarden vrijgelaten.

De drie andere verdachten moeten in de gevangenis blijven, besliste de raadkamer. De politie heeft hun gesprekken een tijdlang afgetapt en wil verder uitzoeken of de mannen enkel maar gebruikers zijn, zoals ze zelf beweren, of ook betrokken zijn bij de verkoop en productie van crystal meth.

De synthetische drug crystal meth, bij ons bekend van de tv-serie Breaking Bad, is vergelijkbaar met speed of amfetamines maar heeft wel een veel krachtiger effect. Vooral in Nederland is de drug populair geworden in de holebi-uitgaanswereld.

Voor Antwerpen blijft crystal meth een vrij nieuwe drug die wel geregeld opduikt in de Chinese wijk vlakbij het Centraal Station. Daar werd in maart vorig jaar ook het eerste dodelijke slachtoffer gemeld. Een 53-jarige Thaise vrouw viel toen neer in een casino in de Breydelstraat. Zij overleed later in het ziekenhuis. Alles wees op een overdosis drugs. In haar handtas werd nog crystal meth aangetroffen.

