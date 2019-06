Cruiseschepen krijgen korting op brandstof als ze kiezen voor Antwerpse haven Jan Aelberts

19 juni 2019

23u18 54 Antwerpen Antwerpen geeft cruiseschepen korting op brandstof als ze ervoor kiezen om aan te meren in de haven van de stad. Dat staat te lezen op de website van Antwerpen geeft cruiseschepen korting op brandstof als ze ervoor kiezen om aan te meren in de haven van de stad. Dat staat te lezen op de website van Visit Antwerpen en blijkt uit onderzoek van nieuwssite Apache. Dat voordeel lijkt moeilijk te verdedigen in een stad die in 2017 de lage-emissiezone invoerde.

Behalve de korting op brandstof, betalen de rederijen van cruiseschepen geen vergoeding op de aanleg, de voorzieningen en de beveiliging van de haven. Ook de toeristentaks vervalt, zo staat te lezen op Visit Antwerpen. Veel van de voordelen lijken verdedigbaar in het economisch belang van cruises - heel wat reizigers trekken na het aanmeren de stad in. De korting op de brandstof is minder vanzelfsprekend.

Uit een recent onderzoek van Transport and Environment blijkt dat de grootste uitbater van cruisevakanties tien keer meer zwaveldioxide uitstoot dan alle Europese wagens samen. De haven van Zeebrugge verscheen in de top vijftig van meest door cruises vervuilde havensteden: daar stootten in 2017 45 cruiseschepen meer dan het tienvoud aan zwaveldioxide uit dan de ruim 57.000 geregistreerde personenwagens.

Lage-emissiezone

Toch is de situatie in Zeebrugge niet vergelijkbaar met die in Antwerpen, reageerde het kabinet van bevoegde schepen Koen Kennis (N-VA) in deze krant. “De ligging van Antwerpen en de Schelde maakt dat de stad fysiek niet aanloopbaar is voor de reuzegrote cruiseschepen die bijvoorbeeld wel de Noorse fjorden, Rotterdam, Venetië, Barcelona en Venetië aandoen”, klonk het. “De Schelde is geen makkelijke rivier om te navigeren. Dit maakt dat Antwerpen automatisch in een segment van kleinere zeecruises terecht komt.”

Toch zet de vervuiling veroorzaakt door cruiseschepen kwaad bloed, vooral in Antwerpen. Tenslotte werd net in deze stad in 2017 de lage-emissiezone ingevoerd. Sindsdien mogen de meest vervuilende voertuigen de stad niet meer in. Vanaf 1 januari 2020 worden die regels nog verstrengd. In dat kader lijkt een korting op brandstof voor de rederijen dan ook moeilijk te verdedigen. Zo blijkt ook uit een petitie. Onder de titel ‘Geen vervuilende cruiseschepen in de Lage Emissie Zone’ zetten al bijna 11.000 mensen hun handtekening.

Het kabinet-Kennis wil voorlopig niet reageren op de korting.