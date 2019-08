Cruise eens op rolletjes achter dj-wagen aan BJS

28 augustus 2019

De Rollerparade, dat is 13 kilometer rolschaatsen, skeeleren, steppen of skateboarden door de stad. Samen met tientallen anderen op rolletjes cruise je achter een dj-wagen aan. De deelnemers blazen om op donderdag 29 augustus om 20u verzamelen op het Theaterplein. Na 3 à 4 km schaatsen wacht een korte stop. Deelnemen is gratis, zonder inschrijving.