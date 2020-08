Cruciale dagen voor Antwerpse horeca: loont het nog de moeite om open te blijven tijdens avondklok?

Antwerpen

Voor de Antwerpse horeca breken nu echt cruciale dagen aan. De dramatische start van de solden dit weekend wakkert het optimisme niet bepaald aan. Maar opgeven: dat is nog wat anders. “Ik beslis dinsdag of ik sluit”, zegt Gunther Dieltjens van restaurants Horta, The Bistro en Het Pomphuis. Wim Van der Borght, die 18 horecazaken heeft, wil sowieso doorgaan.