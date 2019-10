Crisiscentrum vraagt extra waakzaamheid voor joodse gemeenschap in Antwerpen Jan Aelberts

09 oktober 2019

14u47 5 Antwerpen Het dreigingsniveau voor de joodse gemeenschap in Antwerpen gaat voorlopig niet omhoog. “De gemeenschap staat al onder een verhoogd dreigingsniveau", zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Willem Migom. “Wél vraagt het crisiscentrum extra waakzaamheid.”

Bij een schietpartij in het Duitse Halle, in de deelstaat Sachsen-Anhalt, zijn zeker twee mensen gedood volgens de eerste gegevens. De politie heeft een persoon opgepakt, maar blijft om waakzaamheid vragen. Verschillende media melden dat de schietpartij plaatsvond aan een synagoge, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

In Antwerpen verandert het dreigingsniveau voorlopig niet. “De joodse gemeenschap staat in onze stad al onder een verhoogd dreigingsniveau”, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. “Nog eens extra manschappen worden er voorlopig niet ingezet. Wél vraagt het crisiscentrum extra waakzaamheid. Daar houdt de politie uiteraard rekening mee.”

Het dreigingsniveau daalde in ons land in januari 2018 opnieuw naar 2, wat betekent dat een aanslag ‘weinig waarschijnlijk’ is. Voor de joodse gemeenschap geldt nog altijd niveau 3. Het dreigingsniveau wordt in België bepaald door het Crisiscentrum en OCAD, voluit het ‘Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging’.