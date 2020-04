Criminaliteit daalt met 40% tijdens quarantaine in Antwerpen: “Wel piek agressie en geluidsoverlast tijdens lockdown-feestjes” Sander Bral

05 april 2020

15u02 0 Antwerpen De maatregelen tegen de verspreiding van corona brengen ook goed nieuws met zich mee. In Antwerpen is de criminaliteit met maar liefst veertig percent (!) gedaald tussen 14 en 31 maart. Dat liet de lokale politie zondagmiddag weten. “Vooral het aantal inbraken en agressieve diefstallen kenden een spectaculaire daling.”

Nu de maatregelen rond Covid-19 enkele weken van kracht zijn, maakte de lokale politie van Antwerpen een analyse van de criminaliteit in de stad in de tweede helft van maart. De resultaten werden vergeleken met de cijfers van de eerste twee weken van maart en met de cijfers van 2019.

“De maatregelen hebben zonder enige twijfel een gunstig effect op de criminaliteit in Antwerpen”, klinkt het bij de lokale politie. “Vooral de woninginbraken en de diefstallen met geweld dalen spectaculair. In vergelijking met begin maart daalt de totale criminaliteit met 38,4%. In vergelijking met 2019 zelfs met 46%, van gemiddeld 124 feiten per dag tot slechts 67 feiten.”

Agressieve diefstallen daalt met 66%

Woninginbraken zijn met meer dan de helft gedaald sinds de invoering van de maatregelen. Op twee dagen in de tweede helft van maart werd er zelfs geen enkele woninginbraak gemeld, ook geen poging tot. Dat is erg uitzonderlijk. Ook de inbraken in handelszaken dalen met veertig percent, ondanks de verplichte sluitingen. De agressieve diefstallen, die doorgaans op straat worden gepleegd, daalden met maar liefst 66%. Op de helft van de dagen tussen 14 en 31 maart werd er zelfs geen enkele agressieve diefstal gemeld.

Lockdown-feestjes

Ook het aantal feiten van opzettelijke slagen en verwondingen daalde met iets meer dan een kwart (26,7%). Wel was er een piek in de nacht van 13 op 14 maart. “Mogelijk valt die te verklaren door de zogenoemde lockdown-feestjes die overal in de stad werden gehouden”, klinkt het bij de politie.

Huiselijk geweld

Ondanks de stijgende bezorgdheid van specialisten en organisaties is er ook een lichte daling van het aantal vaststellingen met betrekking tot intrafamiliaal geweld. Al is die daling van 8,6% beduidend minder dan de daling van agressie op straat. Opmerkelijk genoeg steeg het aantal oproepen voor mogelijk huiselijk geweld wel met ruim een kwart (25,7%). “Een verklaring is dat mensen in deze periode sneller de politie bellen als ze een ruzie horen bij omwonenden. Uiteraard nemen wij welke oproep rond intrafamiliaal geweld wel ernstig.” Dit weekend nog werd de politie opgeroepen naar Merksem omdat een vrouw mishandeld zou worden door haar echtgenoot.

Geen daling maar een opmerkelijke stijging (31,4%) zien we in het aantal meldingen van geluidsoverlast. “Ook hier is een piek in het weekend van de lockdown-feestjes, met meer dan honderd feiten op twee dagen tijd.”