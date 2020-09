Creativiteit doet wonderen bij The Beacon: twintig oplossingen om ook met corona veilig en gezond te werken Philippe Truyts

15 september 2020

20u02 1 Antwerpen Hoe zorg je ervoor dat werknemers zich in tijden van opflakkerende besmettingen veilig voelen op kantoor? Bij The Beacon, een gemeenschap van 75 innovatieve bedrijven aan de Sint-Pietersvliet in Antwerpen, worden twee maanden lang twintig digitale oplossingen getest. Dat gaat van camera’s om de drukte te meten tot handenvrije toiletten.

Thuiswerk: allemaal goed en wel, maar bij The Beacon bleek de voorbije maanden een fysieke aanwezigheid op kantoor ontzettend belangrijk voor de creativiteit en de sociale contacten. Het moet dan wel gezond blijven. “Corona gaat een blijvende impact hebben op hoe er wordt gewerkt”, zegt Michaël Geelhand de Merxem, zakelijk directeur van The Beacon. “De volgende twee maanden zullen de 250 werknemers in dit kantoorgebouw en de bezoekers gebruik kunnen maken van twintig technologieën die de gezondheid en het welzijn bevorderen. We zullen zien welke invloed dat heeft op de bereidheid om naar kantoor te komen.”

Slimme toiletten

Om dat allemaal op de rails te krijgen, zetten acht organisaties en vastgoedbedrijven hun schouders onder ‘New Work’. Een van de twintig bedrijven is IPEE uit Wilrijk. Dat is al jaren actief in de branche van ‘slimme’, aanraakvrije toiletten en urinoirs. “We hebben op de vijfde verdieping van The Beacon een blok met vrouwen- en mannentoiletten geplaatst”, zegt medeoprichter Jan Schoeters. “Aan de andere kant van de verdieping staan klassieke toiletten. Zo kunnen we het gebruik en de voorkeuren nagaan. Corona heeft er ons toe aangezet de bestaande ‘slimme’ systemen te perfectioneren.”

Begin november evalueren de kantoorhouders welke oplossingen een impact hadden op hun veiligheidsgevoel en gedrag Michaël Geelhand de Merxem, zakelijk directeur The Beacon

Andere toepassingen die je in The Beacon vindt, zijn thermische camera’s voor koortsmeting (Blue Moon), sensoren en camera’s om de drukte in de inkomhal en de refter weer te geven en contact tracing via QR-codes. “Begin november evalueren de kantoorhouders welke oplossingen een impact hadden op hun veligheidsgevoel en gedrag”, vertelt Geelhand de Merxem.

“New Work is een stap richting ‘slimme kantoorgebouwen’ waarin digitale technologie het comfort, het welzijn en de duurzaamheid van de werkomgeving vergroot”, stelt schepen van Economie en Innovatie Claude Marinower (Open Vld). “The Beacon toont zo haar belang voor onze stedelijke economie.”