Creatieve hub Onder Stroom viert eerste verjaardag op schrikkeldag met groot feest Sander Bral

25 februari 2020

17u05 0 Antwerpen Culturele hotspot Culturele hotspot Onder Stroom bestaat zaterdag exact één jaar. Dat wordt gevierd met een opendeurdag vol lezingen, workshops, volkskeuken, expositie en uiteraard een groot feest. Onder Stroom zou Onder Stroom niet zijn als ook de schrikkeldag niet gepast gevierd zou worden, met een lezing van professor sterrenkunde Katrien Kolenberg over… schrikkeldag.

Onder Stroom is nu al een jaar lang een culturele broedplaats voor creatieve en ondernemende zielen aan de Tavernierkaai in het stadscentrum, net zoals Het Bos dat is aan de Ankerrui. “Dat we exact op schrikkeldag één jaar bestaan, konden we niet zomaar laten passeren”, grinnikt Frederik Van den Bril van Onder Stroom. “Omdat we zelf niet zo goed begrijpen wat een schrikkeljaar precies is, hebben we Katrien Kolenberg, professor sterrenkunde aan de KU Leuven, uitgenodigd om het te komen uitleggen.”

Mini-stoombootjes bouwen

Het is maar één van de vele activiteiten van het verjaardagsfeest van Onder Stroom. Zo zorgt visueel artiest Bram van Bree voor een workshop vlaggen maken. “Waarom maken we enkel vlaggen voor landen en andere locaties?”, vraagt van Bree zich af. “Waarom maken we geen vlaggen voor andere dingen, zoals de toekomst?” Verder zijn er ook creatieve workshops t-shirts drukken in een zeefdrukatelier en zelfs mini-stoombootjes bouwen. Niks is te gek voor Onder Stroom.

Voor het eerst in België wordt er dit weekend ook uitgepakt met een ‘WiFi-museum’. “We creëren er digitale expositieruimtes voor artiesten, verschillende bekende Antwerpse kunstenaars tekenen al present”, benadrukt Benni Booi van digitaal bureau Undefined. Documentairemaker Jan Beddegenoodts en professor literatuur en filosofie Ludo Abicht debatteren met het publiek over de invulling van digitale en stedelijke ruimte.

Stroomplein

Architect en stedelijk onderzoeker Ellen Verbiest is dan weer bezig met het maken van plannen voor het Stroomplein van Onder Stroom. “Dankzij de burgerbegroting kunnen wij deze zomer het braakliggend terrein op de Tavernierkaai omtoveren naar een publiek toegankelijk plein met tribune. Zaterdag lichten wij een eerste tip van de sluier.”

‘356 dagen Onder Stroom’ start zaterdag om 17.00 uur. Naast alle activiteiten is er ook een rondleiding door Onder Stroom en kan je genieten van de volkskeuken van BIVAK. Alle info over het volledige programma hier.