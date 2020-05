Creatief in coronatijden: tennisballen en cipier zorgen voor drugs in gevangenis Patrick Lefelon

06u25 286 Antwerpen Door de coronacrisis is het bezoek in de gevangenissen tijdelijk stopgezet. Gedetineerden zoeken andere middelen om aan drugs te geraken. Voor het eerst in jaren worden er weer tennisballen en mandarijnen over de muur gegooid. Ook een 54-jarige cipier dacht wat bij te verdienen door een blok van 50 gram hasj binnen te smokkelen. Hij is aangehouden.

De 54-jarige cipier G.N. uit het Kempense Balen werd afgelopen vrijdag betrapt toen hij tijdens de voedselbedeling op een afdeling rondliep waar hij eigenlijk niets te zoeken had. De man had zich al eerder laten opmerken door verdachte gedragingen en werd discreet in de gaten gehouden. Toen hij bij een gedetineerde was gepasseerd, werd hij tegengehouden en werd de politie ingelicht.

De cel van de gedetineerde werd doorzocht en de politie trof er een blok van 50 gram hasj aan. Zo’n grote hoeveelheid drugs geeft aan dat de gedetineerde waarschijnlijk drugs doorverkocht aan andere gevangenen.

Collega’s reageren tevreden dat G.N. werd betrapt. “Door corona is er weinig beweging in de gevangenis. Verdachte handelingen vallen des te meer op. De cipier in kwestie heeft grote risico’s genomen en dat breekt hem nu zuur op. Hij riskeert niet enkel een gevangenisstraf maar ook ontslag van ambtswege. En dat enkele jaren voor zijn pensioen.”

Cipier G.N. werkt al jarenlang in het arresthuis van de Begijnenstraat. Vaak deed hij dagdiensten en hield toezicht bij het bezoek. De politie onderzoekt of de man al vaker drugs heeft gesmokkeld en zal daarvoor ook gevangenen ondervragen. Hij is voorlopig opgesloten in de gevangenis van Mechelen.

Tennisballen

Gevangenen die drugs gebruiken proberen dat door hun bezoekers te laten binnensmokkelen. Door de coronacrisis mogen bezoekers sinds 18 maart niet meer in de gevangenissen binnen. Dus zoeken gevangenen andere bevoorradingswegen.

Op de parking van de Begijnenstraat werden eerder twee jongemannen uit Luik betrapt toen zij tennisballen gevuld met cannabis over de gevangenismuur wilde werpen. In hun auto vond de politie 12.000 euro cash geld.

Het SRT-team van de politie betrapte ook twee dertigers die op de parking rondliepen met een voorraad hasj, cash geld en een zak mandarijnen. Ook hun wagen werd doorzocht. Omdat er een sterk vermoeden was dat de mannen de drugs via de mandarijnen over de gevangenismuur wilden gooien, werden ze allebei gearresteerd. Eén van de twee had als kers op de taart een bevel tot gevangenneming openstaan.

Belkrediet

Gevangenen krijgen gratis belkrediet om het afgeschafte bezoek te compensereren. Zij krijgen ook gratis een uitgebreid aanbod op televisie. Voor extra kanalen moet normaal gesproken bijbetaald worden. In Antwerpen mogen gevangenen ‘s namiddags ook een half uur langer op de koer wandelen.