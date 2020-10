Costa Rica onderschept 2,9 ton cocaïne tussen bananen bestemd voor Antwerpen Patrick Lefelon

13 oktober 2020

18u06 4 Antwerpen De autoriteiten in Costa Rica hebben zondag een container bestemd voor Antwerpen onderschept met daarin 2,9 ton cocaïne. De drugs zaten verpakt in 117 sporttassen.

De Drug Control Police (PCD) voerde zondag in de haven van Moin, in de provincie Limon, een controle uit op verschillende verdachte containers. Een scanner ontdekte onregelmatigheden in een lading bananen, bestemd voor Antwerpen. Zo werden de drugs aangetroffen.

De minister van Veiligheid Michael Soto van Costa Rica: “De bananen kwamen uit Matina, ook in de provincie Limon. De autoriteiten zoeken uit waar de drugs in de container zijn gestopt. Deze inbeslagname is een zware slag voor de drugsbendes. Wij drijven onze inspanningen op om nog meer drugs op te sporen." De drugslading bestond uit 2.903 pakjes van 1 kg cocaïne. De pakjes zatten verpakt in sporttassen. Costa Rica heeft dit jaar al 12,5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat is vier keer meer dan in dezelfde periode in 2019.