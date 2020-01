Coronavirus: Universiteit Antwerpen verbiedt reizen naar China voor studenten en onderzoekers ADA

23 januari 2020

17u20 2 Antwerpen De Universiteit van Antwerpen heeft beslist dat studenten en onderzoekers verbonden aan de universiteit niet mogen afreizen naar China. De maatregel komt er nadat het coronavirus verder uitbreid in het land. Al 17 mensen stierven en naar schatting 600 mensen zijn besmet. De maatregel geldt voor het hele grondgebied van het land.

Studenten en onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit Antwerpen mogen naar niet naar China reizen. Dat besliste de universiteit donderdagmiddag naar aanleiding van het coronavirus dat er hevig woedt. “Hoewel het virus slechts in enkele gebieden van China is vastgesteld, is er toch beslist om de maatregel te doen gelden voor het hele grondgebied van het land. Het is een preventieve maatregel die voor onbepaalde duur van kracht is”, vertelt woordvoerder Peter De Meyer. Onderzoekers, een vijftal, die wel al in China zijn worden voorlopig niet teruggeroepen.

De maatregel heeft directe invloed op drie studenten van de Revalidatiewetenschappen. Zij zouden over drie dagen afreizen naar de Chinese stad Huwan waar ze stage zouden lopen in een ziekenhuis. In miljoenenstad Huwan brak het virus uit. Ondertussen is de stad in een lock down en mag niemand de stad in of uit. Voor deze studenten zal de universiteit samen met de betrokken studenten naar een oplossing zoeken. “Door het verbod over heel het grondgebied uit te spreken, willen we ook vermijden dat studenten in een lock down terecht komen.”

Elke zomer organiseert de universiteit ook een Zomerschool. Dan trekken studenten Bedrijfswetenschappen en Economie richting Shanghai, een belangrijke wereldwijde economische speler. “Of dat kan doorgaan, is moeilijk te voorspellen. Maar voor de voorbereiding van die reis is deze situatie niet optimaal. Zo een reis plan je niet op twee dagen voor vertrek. Het is koffiedik kijken hoe de situatie evolueert”, aldus De Meyer.

Het coronavirus koste al aan 17 mensen het leven. Meer dan 600 mensen zijn ondertussen besmet.