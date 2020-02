Coronavirus: Universiteit Antwerpen neemt extra maatregelen voor personeel in risicogebieden ADA

28 februari 2020

16u33 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft vrijdag een reeks maatregelen en aanbevelingen gecommuniceerd aan haar personeel om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te vertragen. Personeelsleden die (professioneel) naar een risicogebied zouden moeten reizen, krijgen daarvoor enkel de toelating na goedkeuring door de Commissie Risicobestemmingen. Voor studenten worden geplande reizen naar de risicogebieden tot nader order niet toegelaten.

Personeelsleden die zich in risicogebieden zoals China, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië bevinden, worden voorlopig niet teruggeroepen. Wie terugkeert uit zo’n gebied, mag ook gewoon weer aan het werk als hij of zij zich niet ziek voelt. Wie toch ziek wordt, wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te contacteren. Wie door overmacht, zoals een reisverbod, niet terug kan keren of door een quarantaine ter plaatse niet kan werken, zal indien mogelijk de optie krijgen om te telewerken.

Waakzaam

De universiteit roept personeelsleden die mogelijk in contact geweest zijn met een door het virus getroffen persoon op om waakzaam te zijn voor symptomen zoals koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Alle personeel wordt sowieso opgeroepen om de handen regelmatig te wassen, papieren zakdoeken te gebruiken bij het hoesten en niezen en nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen te vermijden. Ook deelnemen aan grote manifestaties of bijeenkomsten houdt altijd een groter risico in op de verspreiding van zowel griepvirussen als het Covid-19 virus, klinkt het.

Voor het werk nog afreizen naar bestaande getroffen regio’s wordt door de universiteit dus slechts toegelaten door de Commissie Risicobestemmingen. “Het bijwonen van grote bijeenkomsten zoals congressen is in risicogebieden dermate afgeraden dat hier wellicht nooit toelating voor gegeven kan worden”, klinkt het verder. Een videoconferentie kan een alternatief zijn