Coronavirus: Universiteit Antwerpen neemt extra maatregelen voor personeel in risicogebieden,

scholen gaan maandag gewoon open David Acke Philippe Truyts

28 februari 2020

16u33 0 Antwerpen De Universiteit Antwerpen heeft vrijdag een reeks maatregelen en aanbevelingen gecommuniceerd aan haar personeel om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te vertragen. Personeelsleden die (professioneel) naar een risicogebied zouden moeten reizen, krijgen daarvoor enkel de toelating na goedkeuring door de Commissie Risicobestemmingen. Voor studenten worden geplande reizen naar de risicogebieden voorlopig niet toegelaten. De Antwerpse scholen zijn maandag gewoon geopend.

Werknemers van de Universiteit Antwerpen die zich in risicogebieden zoals China, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië bevinden, worden voorlopig niet teruggeroepen. Wie terugkeert uit zo’n gebied, mag ook weer aan het werk als hij of zij zich niet ziek voelt. Wie toch ziek wordt, wordt gevraagd om thuis te blijven en de huisarts te contacteren. Wie door overmacht, zoals een reisverbod, niet terug kan keren of door een quarantaine ter plaatse niet kan werken, zal indien mogelijk de keuze krijgen om te telewerken.

Waakzaam

De universiteit roept personeelsleden die mogelijk in contact geweest zijn met een door het virus getroffen persoon op om waakzaam te zijn voor symptomen zoals koorts, hoesten en ademhalingsproblemen. Alle personeel wordt sowieso opgeroepen om de handen regelmatig te wassen, papieren zakdoeken te gebruiken bij het hoesten en niezen en nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen te vermijden. Ook deelnemen aan grote manifestaties of bijeenkomsten houdt altijd een groter risico in op de verspreiding van zowel griepvirussen als het Covid-19 virus, klinkt het.

Wie op reis wil naar getroffen regio’s, moet eerst passeren bij de Commissie Risicobestemmingen. Voor congressen in risicozones kunnen videoconferenties een alternatief zijn.

Scholen open

Tenzij de situatie in het weekend plots zou veranderen, moet iedereen die niet ziek is maandag gewoon naar school in Antwerpen. “Het coronavirus is nog niet in ons land opgedoken”, zegt Nel Aerts van het kabinet van schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). “De schooldirecteurs moeten de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid over de gepaste hygiëne opvolgen om de risico’s te beperken. Voorlopig hebben we geen vragen van ouders of scholen binnengekregen.”

Containervaart geschrapt

In de Antwerpse haven is er goed en slecht nieuws. Volgens het magazine Flows hevelt rederij MSC vanaf maart alle grootste containerschepen - de generatie die bovendeks 24 containers kan laden en 400 meter lang is - naar de Swan Service over. Die vaart ook naar Antwerpen. Zonder coronacrisis had dat de trafiekcijfers een boost kunnen geven. Helaas kleurt de realiteit anders. Rederijen MSC en Maersk hebben de voorbije week en in de komende twee weken zes afvaarten vanuit China naar Noord-Europa (en Antwerpen) geschrapt omdat er te weinig lading is. Zo bleef de MSC Isabella vorige zondag in China en is ook de tocht van de MSC Nela, voorzien voor de eerste week van maart, geannuleerd.

Eerste kwartaal

Nog volgens Flows vertrekt de MSC Febe op 13 maart in China. Het schip moet dan op 23 april in Antwerpen aanmeren. Daarna zouden normaal gezien nog een aantal reuzenschepen van MSC de Chinees-Europese route doen. Bij het Havenbedrijf (Port of Antwerp) loopt woordvoerster Nathalie Van Impe niet vooruit op de verwachte knik in de trafiek. “We gaan de effecten van het coronavirus pas kunnen becijferen na het eerste kwartaal.” De trafiek van en naar China was in 2019 goed voor 12 procent van het aantal behandelde containers in Antwerpen.

En wat met de havenarbeiders? “We volgen de algemene hygiënerichtlijnen van Volksgezondheid op”, zegt Yann Pauwels, woordvoerder van werkgeversorganisatie Cepa. “Voor elke shift zullen de ploegbazen telkens de nodige informatie geven aan de dokwerkers.”