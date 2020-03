Coronavirus treft Fons Duchateau nu harder: Antwerps schepen in ziekenhuis opgenomen Philippe Truyts

18 maart 2020

23u36 3 Antwerpen Drie dagen nadat bekend werd dat hij besmet was met het coronavirus, laat Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA) weten dat hij woensdag in het ziekenhuis is opgenomen. “De artsen willen me enkele dagen observeren omdat de kortademigheid toenam”, zo schrijft hij in een bericht op zijn Facebookpagina.

Duchateau is schepen van Gezondheids- en Seniorenzorg. Vorige week donderdag traden de eerste symptomen op. Hij kreeg koorts en pijn aan gewrichten en knoken. “De ziekte heeft tot nog toe een gunstig verloop”, schreef Duchateau zondag. Hij had zich geïsoleerd van zijn gezin en van zijn werk. “De koorts is onder controle en ik heb geen ademhalingsproblemen. Hout vasthouden dat het zo blijft.”

Woensdag bracht hij slechter nieuws, vanuit het ziekenhuis deze keer. “De kortademigheid is toegenomen. De artsen houden me in observatie. Aangezien het nu nog meer neerkomt op rusten, zal ik de komende dagen minder reageren op Facebook-berichtjes, sms’en en telefoontjes.”

