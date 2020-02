Coronavirus spelbreker FC Bergman: Italiaans theaterfestival annuleert voorstellingen ADA

24 februari 2020

13u07 0 Antwerpen Het zou de eerste keer zijn geweest dat het Antwerpse theatergezelschap FC Bergman van Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Matteo Simoni, Thomas Verstraeten en Marie Vinck zou spelen op het internationale VIE festival voor hedendaagse podiumkunsten. Maar door het coronavirus wordt het festival geannuleerd.

Het internationale VIE festival voor hedendaagse podiumkunsten, dat jaarlijks plaatsvindt in de regio Emilia Romagna, annuleert zijn volledige programma. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan beslisten de president van de regio Emilia Romagna en de Italiaanse minister van Volksgezondheid gisteren bij decreet om scholen, universiteiten, theaters en musea de hele week te sluiten en culturele evenementen en sportmanifestaties te verbieden.

FC Bergman zou van 27 februari tot en met 1 maart te gast zijn in Bologna. De compagnie ging er zijn Italiaanse debuut maken in het VIE festival met Het land Nod. Tijdens het festival was een grote internationale conferentie gepland voor theaterwetenschappers, waar FC Bergman centrale gast zou zijn. De voorstellingen en de conferentie zijn allebei afgelast.