Coronavirus overschaduwt viering Chinees Nieuwjaar: “Iedereen maakt zich grote zorgen om familie in China” David Acke

25 januari 2020

17u10 6 Antwerpen Overal ter wereld vieren Chinezen op 25 januari het Chinese nieuwjaar. Met de traditionele drakendans en heel wat tromgeroffel en vele knallen wordt het jaar van de Rat gevierd. Ook in de Chinese wijk in Antwerpen was dat het geval. Nieuwjaar is voor de Chinese gemeenschap het belangrijkste feest van het jaar. Dat feest wordt deze keer toch wat overschaduwd door het coronavirus.

Veel volk in de Van Wesenbekestraat, vlak bij het Centraal station. De trommels klinken fel en in de verte danst een draak hoog boven de mensenmassa uit. Iedereen wil een foto van het schouwspel en dat betekent dat er geduwd en getrokken wordt om het beste plekje te bemachtigen. Voor de Chinese gemeenschap is Nieuwjaar met voorsprong hét belangrijkste feest van het jaar en daar wil de Antwerpenaar graag bij zijn. Her en der loopt een verdwaalde toerist die zich gelukkig prijst hier toevallig in de buurt te zijn. “What happens?”, vraagt een Italiaanse man. Wanneer hij begrijpt dat de Rode Draak, de bommetjes en de kroppen sla aan de gevels er zijn voor het Chinese Nieuwjaar, vertelt hij dat gretig verder aan zijn familie die gelukkig glimlacht.

Lock down

En toch bleek het niet zo vanzelfsprekend dat er zoveel volk op afkwam. De start van het jaar van de Rat wordt overschaduwd door het coronavirus dat in China nu al aan tientallen mensen het leven kostte. Honderden anderen zijn al besmet en miljoenen steden verkeren in een lock down. Compleet afgesloten van de wereld. “De gemeenschap hier in Antwerpen is er natuurlijk wel mee bezig, maar het is niet zo dat er paniek is. Wel maakt iedereen zich natuurlijk grote zorgen om familie die nog in China woont”, vertelt Kitty Choi van reisbureau Wabi Travels. Zij had verwacht dat er minder volk naar de Van Wesenbeekstraat zou afzakken. “Ik denk dat heel veel mensen voorlopig nog wat afwachtend reageren. Als dit virus de komende weken niet gaat liggen, dan verwacht ik meer paniek.”

Huwan

De eerste signalen ziet Kitty al in het reisbureau dat haar vader Kinyep Choi uitbaat. “Er zijn veel meer mensen dan normaal die hun reis naar China annuleren of verplaatsen naar een latere datum. De angst om het virus ginder op te lopen zit er toch in”, vertelt ze. Haar vader postte op zijn Facebookpagina een foto van de stad Wuhan met daarbij een hoopvolle boodschap voor de mensen daar. “Iedereen viert nieuwjaar, maar voor die mensen zit het er niet in. Mijn gedachten gaan daarom toch ook naar de mensen daar. Ik hoop dat het virus snel gestopt wordt, maar ik heb alle vertrouwen in de autoriteiten daar”, vertelt Kinyep van achter zijn bureau.

Wanneer we hem vragen of het jaar van de Rat een goed jaar is, glimlacht hij. “De Rat is het eerste dier van de Chinese dierenriem. De rat is charmant, flexibel en heel clever.”