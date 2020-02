Coronavirus deelt klappen uit aan Antwerpse economie, maar ook culturele wereld deelt in brokken Philippe Truyts David Acke

24 februari 2020

19u08 0 Antwerpen Hoe hard zal het coronavirus de komende maanden de Antwerpse economie treffen? De haven verliest een pak trafiek met China, de diamant vreest dat de voorjaarsbeurzen in Hong Kong een maat voor niets worden. Ook de culturele wereld voelt de gevolgen: theatergezelschap FC Bergman ziet zijn Italiaanse debuut in Bologna in het water vallen.

De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en de Brexit hadden in 2019 al een pak nervositeit, onzekerheid en krimpende groei veroorzaakt. Het stilaan ongrijpbare coronavirus – met nu ook dodelijke impact in Noord-Italië – dreigt van 2020 een bijzonder moeilijk jaar te maken. De Antwerpse haven verwacht dat de trafiek met China vanaf maart een klap krijgt, omdat daar de voorbije weken tot de helft minder afvaarten richting Europa zijn vertrokken. “We willen ons echter niet vastpinnen op cijfers”, zegt communicatieadviseur Gert Ickx. “We weten niet hoe lang de crisis aanhoudt.” Eerder deze maand werd er voorzichtig uitgegaan van een maand trafiekverlies. China was vorig jaar goed voor 12 procent van alle containers in Antwerpen. Eén maand zou dan op jaarbasis 1 procent impact betekenen.

Juweliers dicht

Voor de Antwerpse diamantsector was 2019 een zeer slecht jaar. De handel kromp met 20 procent. En nu oogt de toekomst nog somberder. “We kunnen ons best aan de takken van de bomen vasthouden”, vreest diamantexpert Peter Meeus. “De verspreiding van het coronavirus wordt een immens probleem. In China heeft Chow Tai Fook, de grootste juweliersketen ter wereld, tachtig procent van zijn 3.600 winkels gesloten. Veel fabrieken en winkels zijn al weken dicht. Sowieso zal het effect op het eerste kwartaal van 2020 groot zijn. In Zuid-Korea – eveneens een belangrijke afzetmarkt voor diamant - slaat corona ook hard toe. En in India vraagt de diamant- en juwelensector de overheid om de kredietvoorwaarden te versoepelen omdat de betalingen uit China vertragen.”

De eerste diamantbeurs in Hong Kong is al uitgesteld tot mei. Het is koffiedik kijken of ze nog zal plaatsvinden. Margaux Donckier, Antwerp World Diamond Centre

Margaux Donckier, woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), vreest dat de bekende beurzen in Hong Kong een maat voor niets worden. “De eerste beurs, normaal in maart, is al uitgesteld tot mei. Het is koffiedik kijken of ze uiteindelijk zal plaatsvinden. In juni volgt in principe een tweede beurs. Voorlopig laat privé-organisator Informa uitschijnen dat er geen probleem is al zijn ze aan het uitkijken naar een andere plaats, buiten China of Hong Kong. AWDC neemt in mei gewoonlijk deel met een paviljoen, als er ten minste tien bedrijven deelnemen. Momenteel hebben 27 bedrijven hun interesse getoond. We zullen zien wat ervan komt. Die beurzen laten al enkele jaren van hun pluimen. Misschien moeten we vooral hopen op de beurs in september: dat is de grootste van allemaal.”

FC Bergman

Ook de Antwerpse cultuurwereld ontsnapt niet aan het coronavirus. Theatergezelschap FC Bergman zou van 27 februari tot 1 maart naar Bologna trekken. Maar het internationale VIE festival voor hedendaagse podiumkunsten annuleert zijn volledige programma door de zware problemen met het griepvirus in Noord-Italië.

De president van de regio Emilia Romagna en de Italiaanse minister van Volksgezondheid beslisten maandag om scholen, universiteiten, theaters en musea de hele week te sluiten. Er is een verbod uitgevaardigd op evenementen en sportmanifestaties.

FC Bergman zou optreden met ‘Het land Nod’. Tijdens het festival was een grote internationale conferentie gepland voor theaterwetenschappers, waar FC Bergman centrale gast zou zijn. De voorstellingen en de conferentie zijn allebei afgelast. Een dikke streep door de rekening van het gezelschap van Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Matteo Simoni, Thomas Verstraeten en Marie Vinck.