Coronavirus brengt werking haven nog niet in het gedrag: “Bij vermoeden van besmetting kunnen we schip verplichten voor de kust te blijven” BJS

03 maart 2020

15u56 0 Antwerpen Volgens Port of Antwerp brengt het nieuwe coronavirus de werking van de Antwerpse haven voorlopig niet in het gedrang. Wel wordt aan de kapiteins van inkomende schepen gevraagd om 24 uur voor opvaart aan te geven of er zieken (of vermoedens van zieken) aan boord zijn. Zij moeten ook een lijst van de laatste tien havens opgeven.

Tot op heden is het coronavirus nog niet opgedoken in de Antwerpse haven. Port of Antwerp zegt wel waakzaam te zijn en volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op. Vooralsnog worden er, naast de standaardprocedures, geen aanvullende maatregelen geadviseerd.

Volgens Port of Antwerp moeten alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen. “Daarbij moet de kapitein 24 uur voor opvaart aangeven of er zieken (of vermoedens van zieken) aan boord zijn, evenals moeten zij een lijst geven van de laatste tien havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend”, aldus Port of Antwerp. “Is er een vermoeden, dan kan het schip verplicht worden voor de kust te blijven en kan daar een dokter aan boord gaan. Het zal dan geen loods krijgen en niet opvaren naar de Antwerpse haven.”

Moeilijk jaar?

Het coronavirus dreigt van 2020 een moeilijk jaar voor de Antwerpse haven te maken. De haven schat op basis van voorlopige prognoses dat door de crisis een maand trafiek op China verloren zal worden. Dat komt overeen met 115.000 containers, of 7 procent containertrafiek van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Vorig jaar groeiden de containervolumes van Antwerpen op China met 16 procent tot 1,39 miljoen 20 voetcontainers (TEU).

Als gevolg van het coronavirus zijn er momenteel ongeveer 20 procent minder afvaarten in China. Wereldwijd is de verwachting dat het zal leiden tot een vermindering van het containervervoer van 1 procent over heel 2020.