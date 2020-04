Coronaspuwers riskeren tot 2 jaar cel, strafpleiter hard: “Hier is antiterreurwet niet voor gemaakt” Patrick Lefelon

29 april 2020

17u14 4 Antwerpen Donderdagmiddag verschijnen de eerste “coronaspuwers” voor de rechter in Antwerpen. Twee mannen riskeren tot 2 jaar celstraf omdat zij in coronatijden naar de politie hebben gespuwd. Strafpleiters vinden dat de procureur een ‘antiterreurwet’ misbruikt om die spuwers zwaar te straffen. “We bevinden ons op juridisch drijfzand”, zegt strafpleiter Koen Vaneecke.

Sinds de lockdown zijn in de provincie Antwerpen 34 verdachten opgepakt die naar de politie of naar andere personen opzettelijk hebben gespuwd, geniest of gehoest. De eerste twee coronaspuwers Benyamin Y. en Michal K. verschijnen donderdag voor de strafrechter in Antwerpen.

De 26-jarige Benyamin Y. werd op 24 maart opgepakt toen hij met enkele vrienden was samengekomen in de Fort VI-straat in Wilrijk. Bij de politiecontrole toonde de 26-jarige toonde zich bijzonder agressief. Na bedreigingen tegen de politie naderde hij zeer dicht en hoestte tweemaal in het gezicht van de inspecteurs. De man werd gearresteerd maar werd na ondervraging met een rechtstreekse dagvaarding naar huis gestuurd.

In oor van agent

De tweede spuwer is de 44-jarige Michal K. die op 26 maart werd opgepakt bij een controle van een auto in de Oelegemsesteenweg in Wommelgem. De politie hield de wagen tegen omdat er vier mannen in zaten. De 44-jarige Michal K. uit het Oost-Vlaamse Kruibeke reageerde meteen agressief. De politie probeerde de man om veiligheidsredenen een mondmasker op te zetten, Hij verzette zich hevig en beweerde dat hij besmet was met het coronavirus. Op het politiekantoor spuwde hij in het oor van een politieman. Hij werd aangehouden en verschijnt donderdagmiddag met de boeien aan voor de rechter.

De procureur vervolgt coronaspuwers voor het “verspreiden van stoffen die de indruk geven gevaarlijk te zijn en daardoor bij personen de vrees voor een aanslag teweegbrengt.” Dit artikel 328bis werd in 2003 aan het Strafwetboek toegevoegd om de verspreiders van poederbrieven te bestraffen.

Iemand die volgende winter naar de politie spuwt, riskeert ook twee jaar cel dan? Of wordt die verdachte zoals vroeger vervolgd voor weerspannigheid. Daarop staat een straf van maximum zes maanden. Een aanzienlijk verschil Advocaat Koen Vaneecke

Miltvuurbacterie

Het fenomeen van de poederbrieven waaide na de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten over naar Europa. De brief moest de indruk wekken dat het witte poeder de dodelijke miltvuurbacterie bevatte. In België kregen toppolitici en hoge officieren in het NAVO-gebouw in Evere in 2003 poederbrieven toegestuurd. Het poeder was telkens gewoon bloem of bloemsuiker.

Strafpleiter Koen Vaneecke: “Dat wetsartikel 328bis kadert in de strijd tegen terrorisme en het valselijk dreigen met een aanslag met chemische stoffen. Het is vreemd dat het artikel nu in coronatijden wordt ingezet. Dat was zeker niet de bedoeling van de wetgever in 2003. Artikel 328bis was bedoeld om vooral het ‘veroorzaken van maatschappelijke onrust, van angst te bestraffen.

Naar de letter kan dit artikel 328bis niet toegepast worden op iemand die met corona besmet is. Dan spreken wij niet langer van het veroorzaken van onrust maar wel van het effectief besmetten van een politieman. Daarvoor zijn er veel betere wetten voorhanden.”

Straf verdubbelt

De Antwerpse procureur grijpt naar het wetsartikel 328bis omdat hij de verdachten dan voorlopig in de gevangenis kan laten opsluiten. Op dit vergrijp staan straffen van van 3 maanden tot 2 jaar en boetes van 400 tot 2.400 euro.

Strafpleite Koen Vaneecke vraagt zich wel af of artikel 328bis het nieuwe normaal wordt. “Iemand die volgende winter naar de politie spuwt, riskeert ook twee jaar cel dan? Of wordt die verdachte zoals vroeger vervolgd voor weerspannigheid. Daarop staat een straf van maximum zes maanden. Dat maakt een aanzienlijk verschil."