Coronaspuwer veroordeeld tot één jaar cel met uitstel: “Asociaal en respectloos” Patrick Lefelon

14 mei 2020

13u06 156 Antwerpen Coronaspuwers die afgelopen maand tegen de lamp liepen, weten sinds donderdagmiddag waar zij aan toe zijn. De 44-jarige Pool Michaël K. werd als eerste veroordeeld tot één jaar cel met uitstel. Hij had drie keer naar agenten gespuwd toen zij hem wilden arresteren.

De 44-jarige Michaël K. had de twijfelachtige eer om als eerste ‘coronaspuwer’ terecht te staan in Antwerpen. Hij was door de politie bij een autocontrole in de Oelegemsesteenweg in Wommelgem opgepakt. Michaël K. vierde zijn verjaardag. Hij was stomdronken en spuwde tot drie keer toe naar de agenten terwijl hij riep besmet te zijn met het coronavirus. Dat bleek gelogen.

De rechter vond dat de anti-terreurwet op poederbrieven wel degelijk van toepassing is op coronaspuwers. “De wetgever heeft een ruime interpretatie voorzien en dus kan de wet op dit fenomeen van coronaspuwers toegepast worden”, vond de rechter.

Volgens de rechter heeft Michaël K. zich bijzonder asociaal opgesteld en helemaal geen respect getoond voor de politie die in moeilijke omstandigheden het naleven van de coronamaatregelen controleert. Daarom verdient hij één jaar celstraf met uitstel. Alleen de voorhechtenis is effectief. Michaël K. zit sinds de feiten op 26 maart in de gevangenis. De procureur had 15 maanden cel gevorderd.

Antiterreurwet

Tijdens de pleidooien had advocaat Cedric Monheim de context van het spuwincident geschetst. “Michaël K. vierde die 26ste maart zijn verjaardag met enkele vrienden. Hij was ‘naar goede Poolse traditie’ vanaf ‘s morgens beginnen te drinken. Van het spuwen naar de politie herinnerde hij zich amper iets. De man heeft een blanco strafblad en had de dag nadien uitdrukkelijk zijn excuses aan de politie aangeboden.”

Meneer K. heeft door zijn spuwen angst willen inboezemen bij de politiemensen. Het coronavirus kan dodelijk zijn. Agenten kunnen ter plaatse niet uitmaken of iemand besmet is. Dus die angst is er wel degelijk Openbare aanklager

Advocaat Monheim ging in het verweer tegen de procureur die vijftien maanden celstraf eiste op basis van artikel 328bis.

“De wetgever heeft die antiterreurwet 328bis bedacht om het nieuwe fenomeen van poederbrieven te bestraffen, in de nasleep van de aanslagen van 9/11. Wie angst zaaide door brieven met chemische of biologische stoffen te verspreiden, riskeerde dan tot twee jaar cel. Speeksel kan je toch moeilijk gelijkstellen met chemische of biologisch gevaarlijke stoffen. Spuwen naar een agent wordt al jarenlang bestraft met artikel 269, zijnde weerspannigheid. Daarop staat een maximumstraf van zes maanden. Ik vraag dat mijn cliënt enkel voor ‘weerspannigheid’ wordt gestraft.”

De openbare aanklager vond artikel 328bis wel degelijk van toepassing. “Meneer K. heeft door zijn spuwen angst willen inboezemen bij de politiemensen. Het coronavirus kan dodelijk zijn. Agenten kunnen ter plaatse niet uitmaken of iemand besmet is. Dus die angst is er wel degelijk. Dag in, dag uit moeten politiemensen in moeilijke omstandigheden hun job doen, terwijl van andere mensen gevraagd wordt van thuis uit te werken. Die keuze heeft de politie niet.”