Coronaregels provincie Antwerpen aangepast: mondmasker tijdens intensief sporten moet niet, maximaal vier personen per tafel op restaurant Patrick Lefelon ADN

29 juli 2020

16u03 138 Antwerpen Provinciegouverneur Cathy Berx heeft tijdens een persconferentie toelichting gegeven over de extra coronamaatregelen in Antwerpen. Er blijken ook enkele wijzigingen opgenomen in het provinciaal besluit over de maatregelen. Eén van de opvallendste veranderingen: sporten mag dan toch zonder mondmasker, als de activiteit gebeurt op plaatsen en momenten “waar het risico op overdracht bijna nihil is”. In de horeca zullen dan weer maximaal 4 mensen aan een tafeltje mogen zitten, tenzij het om een groter gezin gaat.



“Wie deze extra maatregelen graag neemt, is eigenlijk niet geschikt voor deze functie”, zo ving Berx aan in het Antwerpse provinciehuis. “Maar wie deze niet neemt, terwijl ze strikt noodzakelijk zijn, is dat evenmin. Het gaat om maatregelen die een grote impact hebben op de vrijheid van mensen.” De gouverneur hoopt dat de “draconische” ingrepen op korte termijn effect hebben.



Berx verklaarde dat de extra regels voor de provincie Antwerpen - die nu ingaan en minimaal vier weken van kracht zijn - intussen gekend zijn, maar ze wilde vanmiddag extra toelichting geven. En ze kondigde dus ook wijzigingen aan.



Bekijk in onderstaande video de integrale persconferentie:



Op vakantie vertrekken tijdens avondklok mag

Eerst en vooral is er een avondklok ingevoerd in Antwerpen, die gaat woensdagavond officieel in. Het is verboden om de woning te verlaten tussen 23u30 en 6u ’s morgens. “Die regel geldt, behalve voor niet-uitstelbare essentiële verplaatsingen”, verduidelijkte Berx, “zoals verplaatsingen om dringende medische redenen, om naar het werk te gaan of van het werk naar huis te gaan en wanneer je terugkeert uit vakantie of op vakantie vertrekt.”

Iedereen ouder dan 12 jaar moet in de hele provincie verplicht een mondmasker dragen als hij of zij zich in de publieke ruimte bevindt. Thuis hoeft dat uiteraard niet, en ook wanneer u iets eet of drinkt mag het mondmasker tijdelijk af.

Mondmasker bij intensief sporten moet niet

Wie fietst of wandelt of wie loopt op een drukke plaats moet ook een masker dragen. Verschillende politiezones gaven wel al aan dat de focus op het vlak van sanctionering zal liggen op drukke plaatsen en dat een eenzame wandelaar in een bos minder streng zal worden aangepakt. Maar in principe geldt de maskerplicht overal op het publieke domein én overal waar geen afstand kan gehouden worden.

Bij intensief sporten is een mondmasker niet nodig. “Gelet op het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie dat intensief sporten met een mondneusbedekking ook een gezondheidsrisico inhoudt, moet wie intensief sport geen mondmasker dragen - voor zover en in de mate deze sport of activiteit beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van personen”, aldus Berx.

“Alleen op uw koersfiets op een desolaat pad; dan hebt u geen mondmasker nodig. U zoeft mensen voorbij”, stelde de gouverneur. “Dat is iets anders als u in peloton fietst. Dan geldt het samenscholingsverbod van tien, en moet men afstand houden.”

Verder is alleen contactloos sporten toegestaan. Judo of karate mag dus niet.

Voetbalcompetitie theoretisch verboden

Sporten in groepsverband van meer dan 10 personen boven de 18 jaar is verboden. Dus professionele voetbalwedstrijden blijven theoretisch ook verboden, tenzij het adviesorgaan CELEVAL een advies geeft dat voetbalmatchen geen risico vormen. Dan kan de provinciegouverneur wél toelating geven. Maar zo’n positief advies is er voorlopig niet. Daardoor is het onzeker of Antwerp de bekerfinale tegen Club Brugge kan spelen en Beerschot het duel om promotie tegen OH Leuven. Beide duels staan voor komend weekend gepland, buiten de provincie Antwerpen.

De wedstrijden op zich zijn niet direct de grootste zorg van Berx, maar wel het gedrag van supporters. Die zouden uitgebreid en vooral gezamenlijk aan het feesten kunnen gaan bij succes voor één van de verenigingen uit Antwerpen. “Het gaat niet alleen om de sportwedstrijden op zich, maar zeker ook over wat zich nadien afspeelt: ontlading bij de supporters na een gewonnen match bijvoorbeeld. We mogen ook niet vergeten dat de coronacrisis in Europa eigenlijk is begonnen met een voetbalmatch (Berx doelde allicht op de wedstrijd tussen Atalanta en Valencia, red.), toen er weliswaar nog wel publiek was toegelaten. Maar in ieder geval is het nu het belangrijkste dat we ervoor zorgen dat we de gezondheid van de mensen beschermen.”

Tafels beperkt tot 4 personen

Naar de horeca dan. Cafés en restaurants sluiten om 23u, er is ook een registratieverplichting. “Gegevens van klanten zullen tot vier weken bijgehouden worden voor contactopsporing”, verduidelijkte Berx daarover. Nadien moeten de gegevens worden vernietigd.

De extra coronamaatregelen in de provincie betekenen ook dat er in de horeca een strengere limiet komt op het aantal personen dat aan eenzelfde tafel mag zitten. De limiet is uiteindelijk op vier personen geplaatst, tenzij het om een gezelschap gaat dat bestaat uit personen van één gezin. “Als u drie of vier kinderen heeft, moeten die uiteraard niet uiteen gaan zitten.” Met externe personen uit je bubbel op café of restaurant gaan kan dus niet met meer dan vier mensen in totaal, of enkel aan verschillende tafels met afstand daartussen.

Verder moet de fysieke afstand in de horeca tussen de verschillende gezelschappen - en dus niet gewoon tussen de tafels - ook minstens anderhalve meter bedragen, tenzij er een plexiglazen wand of gelijkwaardig alternatief wordt voorzien met een minimale hoogte van 1,8 meter.

Tussen 22u en 6u mag er geen alcohol meer verkocht worden om mee te nemen.

Ook alleen naar de markt

Samenscholingen van meer dan 10 personen zijn verboden in de publieke ruimte.

Winkelen doe je alleen en maximum 30 minuten lang, en die regel geldt ook voor de markten.

Telewerk is verplicht, behalve als dat voor uw functie ‘volstrekt onmogelijk’ of ‘onwenselijk’ is.

In de zwaarst getroffen gemeenten gelden nog strengere maatregelen. In de stad Antwerpen, Aartselaar, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Schelle, Schoten, Stabroek, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht zijn alle evenementen en feesten verboden. Uitvaarten mogen wel doorgang vinden. Feestzalen worden gesloten, ook kermissen moeten dicht. Ook de fitnesscentra sluiten de deuren.

Strenge boetes

Berx zei een grote bereidheid te verwachten om de regels na te leven. Ze riep iedereen op dat “zeer stringent” te doen. De gouverneur waarschuwde tegelijkertijd dat de handhaving van de maatregelen streng zal zijn. “Er zal hard, kordaat worden opgetreden. No mercy”, sprak ze tijdens de persconferentie. Wie de maatregelen overtreedt, riskeert meer bepaald boetes tot 1.600 euro, of zelfs een gevangenisstraf tot 14 dagen.

De verschillende lokale politiezones beginnen de maatregelen vanaf woensdagavond meteen te handhaven. “Maar ik geloof ook heel erg in sociale aanmoediging”, zei Berx. “We moeten elkaar overtuigen om de maatregelen goed te volgen.”

Antwerpen in lockdown?

Vooralsnog komt er geen echt verbod om Antwerpen te verlaten of in te komen, stelde Berx ook, die eerder wel al adviseerde om voorlopig niet meer naar Antwerpen af te zakken voor niet-essentiële zaken. “We hebben dat om een aantal redenen niet gedaan”, aldus de provinciegouverneur. “Het meest cruciale dat nu moet gebeuren – en dat is op korte tijd – is ervoor zorgen dat mensen die positief testen of mensen die effectief een bevel krijgen om in quarantaine te gaan, dat die in thuisisolatie gaan.” Berx benadrukte dat overtredingen daarop ook zwaar bestraft kunnen worden. “Als dit gerealiseerd is, in combinatie met de maatregelen die nu worden voorgelegd, dan hopen we de curve snel te kunnen ombuigen.”

Bovendien zou de impact van zo’n ‘lockdown’ van Antwerpen zich niet beperken tot het grondgebied van Antwerpen zelf, aldus de gouverneur. En dan zijn er nog onder meer de vraagstukken rond de “logistieke en operationele mogelijkheid om dat te organiseren” en “de mogelijk disproportionele gevolgen” ervan.

Lees ook: Bidden en smeken om cijfers te krijgen? Of lagen ze gevoelig? RECONSTRUCTIE: hoe het zo kon mislopen in Antwerpen (+)

