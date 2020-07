Coronapost aan Sint-Vincentius wordt druk bezocht: "Meer vraag naar testen door vakantie” CVDP

17u47 0 Antwerpen De agenda van het triagepunt aan het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen staat vol. “We merken dat er meer vraag is naar testen door mensen die bijvoorbeeld terug komen of vertrekken op vakantie.”

Volgens Hilde Brems van de communicatiedienst van Sint-Vincentius kreeg het triagepunt de laatste dagen opnieuw meer patiënten. “Cijfers kan ik niet geven omdat het wordt uitgebaat door huisartsenwachtpost Brabo.”

Ellie Geerts, verantwoordelijke van de huisartsenwachtpost van het triagepunt, zag de voorbije dagen geen verhoging in het aantal bezoekers. “Patiënten komen naar ons na doorverwijzing van een huisarts. We werken op afspraak en onze agenda staat vol, net zoals de voorbije maanden. We merken wel dat er meer vraag is naar testen door mensen die bijvoorbeeld terugkomen of vertrekken op vakantie.”

Hoeveel positieve gevallen er zijn in Sint-Vincentius weet ze niet. “Hier op de coronapost hebben we daar geen zicht op. We weten wel door de algemene statistieken dat het aantal gevallen de laatste dagen terug stijgt.”