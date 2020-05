Coronacrisis nekt theater De Proefkonijnen: gezelschap kan huur niet meer betalen, petitie is laatste strohalm PhT

26 mei 2020

18u04 0 Antwerpen De coronacrisis lijkt de doodsteek te worden voor het theater van gezelschap De Proefkonijnen op de Frankrijklei in hartje Antwerpen. Er zit niets anders op dan de huur van het pand op te zeggen. “We hebben nooit subsidies gevraagd”, zegt bezieler Randall Van Duytekom. “Dat doet ons nu de das om.” Het gezelschap is met een online petitie gestart om zo de politiek van zijn betekenis te overtuigen.

De Proefkonijnen bereikte na elf jaar een publiek van meer dan tienduizend mensen in heel Vlaanderen. Van Duytekom: “We hebben nooit grote mediacampagnes gevoerd. In de luwte maakten we voorstellingen, tot zeven per jaar. Mond-tot-mondreclame deed zijn werk.”

Vorige herfst opende het gezelschap – met actrice Daphne Paelinck, die een koppel vormt met Van Duytekom - een eigen theater aan de Frankrijklei 35. Dat ging goed, tot het coronavirus de deur op slot draaide.

Geen hinderpremie

De gevolgen zijn pijnlijk: door zijn vzw-structuur kan De Proefkonijnen geen beroep doen op de hinderpremie of andere steunmaatregelen van de overheid. Het theaterpand is ook geen bruikleen van de stad. Er is nog overlegd met de verhuurder om een oplossing te vinden. Maar er rest geen andere keuze dan de huur op te zeggen, nu er grote onzekerheid blijft over een mogelijke heropstart.

Tenzij de petitie alsnog het trieste lot van De Proefkonijnen kan afwenden. Dinsdagavond was ze al door 1.500 mensen ondertekend.