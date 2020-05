Coronacrisis nekt Aziatisch restaurant Jinza op Zurenborg BJS

06 mei 2020

17u07 0 Antwerpen Restaurant Jinza zal de coronacrisis niet overleven. De Aziatische zaak op de Draakplaats in de Antwerpse wijk Zurenborg sluit definitief de deuren. In de plaats komt zusterzaak Cuichine.

De beslissing om alle horeca te sluiten, zorgde in maart al voor grote ongerustheid bij de zaakvoerders van het bekende Frans-Aziatische fusionrestaurant. Jinza zat immers al een poos in lastige papieren. “We staan voor de grootste uitdaging sinds de opening in 2011”, klonk het aan de vooravond van de lockdown. “Door de wereldwijde coronacrisis is de weg vooruit uitermate onzeker. We zullen heel diep moeten gaan om, met de minst mogelijke schade, uit deze surreële situatie te komen.”

Aanvankelijk werd gedacht dat de horeca begin april zou heropenen. Maar toen dat niet het geval bleek, zagen de zaakvoerders de toekomst steeds somberder in. Onlangs is dan beslist om er definitief mee te stoppen. “De corona-crisis heeft ons te diep geraakt en we hebben de moeilijke keuze gemaakt om onze activiteiten niet meer te hervatten”, aldus Jinza.

De locatie van Jinza zal evenwel niet blijven leegstaan. Het Aziatische zusterrestaurant Cuichine, dat momenteel achter de hoek in de Draakstraat is gevestigd, zal het pand van Jinza betrekken.