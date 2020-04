Coronacrisis geeft boost aan Antwerpse vereniging voor ecologisch leven: “Mensen hebben nu meer tijd om te tuinieren” Caroline Van de Pol

24 april 2020

16u49 1 Antwerpen Het is al langer geweten dat ecologisch bewustzijn in de lift zit, maar dat de coronacrisis daar exponentieel toe zou bijdragen was ook voor Velt een verrassing. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren zag een grote toename in haar leden sinds het begin van de lockdown.

Velt vzw is een vereniging die al meer dan veertig jaar een gezond leven op het ritme van de seizoenen en met respect voor de natuur promoot. Via haar website, Facebookpagina en ledentijdschrift brengt ze informatie en tips voor wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Een duizendtal vrijwilligers zetten zich ook actief in voor meer biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig consumptiegedrag.

Groeiversnelling

Het ledenaantal van Velt gaat al een aantal jaren in stijgende lijn, maar door de coronacrisis werd die stijging exponentieel. “We zagen al langer een opkomst van een nieuwe stroom mensen die de stap zetten naar een duurzamer leven. Ze grijpen bijvoorbeeld minder naar pesticides, proberen voedselverspilling tegengaan en eten lokale seizoensgroenten”, vertelt communicatieverantwoordelijke Pieter Maes. “Sinds het begin van de lockdown kwam onze groei in een versnelling doordat veel mensen thuis zitten en tijd hebben om aan de slag te gaan in de tuin en na te denken over milieuvriendelijk leven.”

Die populariteitsboost is zichtbaar op meerdere vlakken: “Sinds de coronamaatregelen hebben we dertig procent meer bezoekers op onze website dan vorig jaar in dezelfde periode. In een paar weken tijd kregen we duizend leden bij in onze Facebookgroep en staken we met onze Facebookpagina grote organisaties zoals 11.11.11, Gezinsbond en Oxfam voorbij. Ook onze online boekenverkoop zit op zijn hoogste niveau ooit. We hebben de herdruk van het boekje ‘Ecologisch tuinieren voor beginners’ moeten vervroegen omdat het al bijna uitverkocht is.”

Wildeplantenwandeling

Ook wie geen tuin heeft kan tijdens deze lockdown aan de slag met tips van Velt. “Deze week lanceerden we de wildeplantenkaart. Het is een soortgelijk initiatief als de berenjacht. De bedoeling is dat kinderen samen met hun ouders op zoek gaan naar onkruid in het straatbeeld. We willen daarmee de perceptie op onkruid veranderen. Onkruid wordt gezien als een ongewenste plant maar kan soms ook nuttig zijn als bijvoorbeeld voedingsbron voor insecten, verfstof of schuurmiddel.”

Meer informatie over Velt vzw vind je op de website of de Facebookpagina.