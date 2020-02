Exclusief voor abonnees Corona treft Antwerps ondernemer dubbel: eerst legt virus fabriek plat in China, nu ligt kantoor in Bologna in getroffen gebied Philippe Truyts

25 februari 2020

18u44 0 Antwerpen Soms trekt een mens tweemaal een slecht lotje. Vraag het maar aan Antwerps ondernemer Jan Van Gijsel (66). Eerst treft het coronavirus de Chinese drukkerij Leo Paper die voor hem kinderboeken maakt. En nu ligt zijn Italiaans kantoor in Bologna in de vuurlinie van het virus. “Ik ben vooral bezorgd over een ongecontroleerde paniekreactie in Italië. Hoopgevend is dat de fabriek in China intussen is heropgestart.”

Jan Van Gijsel leidt sinds 20 jaar de continentaal Europese tak van Leo Paper, een drukkerij en boekbinderij uit het Zuid-Chinese Heshan die in 1982 werd opgericht. Daar werken 10.000 mensen, in Europa een 30-tal. De toonzaal in het Antwerpse hoofdkwartier in de Korte Leemstraat dompelt je onder in de wondere wereld van fraai verzorgde kinderboeken van Casterman, Studio 100 en befaamde buitenlandse uitgevers. “Zeventig procent van onze omzet zit in kinderboeken. Daarnaast brengen we boeken voor volwassenen, luxeverpakkingen, spelletjes, agenda’s en kalenders uit. We draaien in Europa een jaaromzet van 55 miljoen euro. Je moet rekenen dat er jaarlijks zo’n drie- tot vierduizend containers vanuit China komen.”

