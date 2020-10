Corona sluipt Borsbeekhof binnen: twaalf rusthuisbewoners besmet, twee in ziekenhuis PhT

09 oktober 2020

16u58 1 Antwerpen De besmettingen met het coronavirus dringen geleidelijk weer de woonzorgcentra binnen. Twaalf van de 85 bewoners in het Borsbeekhof in Borgerhout hebben positief getest. De directie geeft ook mee dat twee residenten in het ziekenhuis zijn opgenomen. Alle bezoek aan het woonzorgcentrum is tijdelijk verboden.

Directeur Bart Van Loon had geen fijne boodschap vrijdag. “Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn twaalf senioren besmet. Ze zijn in quarantaine geplaatst. We stellen alles in het werk om verdere besmettingen van bewoners en personeel te voorkomen. Bezoek is nu even niet mogelijk. Wel proberen we via videogesprekken contact te houden met de familie van de betrokken bewoners.”

Testen

Residenten en personeel worden sowieso getest. Voor twee afdelingen zou het resultaat al negatief zijn uitgevallen. Van Loon wijst er tot slot op dat het Borsbeekhof nauw samenwerkt met de overheden, de artsen en de ziekenhuizen.