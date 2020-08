Corona of niet: in Antwerpse woonzorgcentra ligt sterfte in eerste jaarhelft lager dan in 2015 en 2017

Antwerpen

Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft opmerkelijke sterftecijfers vrijgegeven voor de eerste helft van 2020. In vergelijking met de vorige vijf jaar zijn er nu minder bewoners overleden. De jaren 2015 en 2017 tonen een zwaardere balans. “Door corona zijn er in april wel veel meer mensen gestorven dan anders, maar we hadden voordien geluk met een milde winter zonder griep”, zegt directeur Johan De Muynck.