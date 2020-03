Corona legt nu ook Oosterweelwerven plat: “Veel buitenlandse werknemers massaal naar huis” Philippe Truyts

23 maart 2020

12u08 1 Antwerpen Wie ervan droomde dat met de filevrije wegen nu een tandje kon worden bijgestoken voor de bouw van de Oosterweelverbinding, is eraan voor de moeite. Voor bouwheer Lantis zit er door het coronavirus niets anders op dan de al gestarte werven stil te leggen. “De helft van onze arbeidskrachten komt uit het buitenland. Die mensen zijn massaal naar huis gegaan”, zegt Luc Hellemans, directeur van Lantis.

Versmalde rijstroken op Linkeroever, snelheidsbeperkingen en grote zandhopen naast de weg: de werken aan de Oosterweelverbinding waren wel degelijk bezig. Tegen 2025 moeten onder meer de nieuwe Scheldetunnel en de knooppunten rond Linkeroever en Zwijndrecht klaar zijn.

We bekijken nu hoe we straks, als de coronacrisis voorbij is, de werven zo goed mogelijk kunnen heropstarten Luc Hellemans

Corona trekt echter een streep door de rekening. Luc Hellemans: “Dit spaart niemand. Niet alleen zijn buitenlandse werknemers naar huis gegaan, op de werven kun je de regels van voldoende afstand (‘social distancing’) niet garanderen. De mensen zijn ook zeer bezorgd: als ze zich niet goed voelen, blijven ze thuis. De aannemers hebben ons duidelijk gemaakt dat ze zo niet verder kunnen. We bekijken nu hoe we straks, als de coronacrisis voorbij is, de werven zo goed mogelijk kunnen heropstarten.”

Silo’s

Op een enkele plaats kan nog worden doorgewerkt, zoals voor de afbraak van de SAMGA-silogebouwen nabij het Noordkasteel. De bouw van de park & rides op Luchtbal en in Merksem is zo goed als stilgevallen. “Zodra er in ploegen moet worden gewerkt, is het onmogelijk om dat in deze tijden nog te doen”, zegt Hellemans.

Vertraging Oosterweel?

Of er voor de hele Oosterweelverbinding – met een horizon tot 2030 - vertraging zal zijn? Lantis hoopt van niet. “Tenzij deze coronacrisis echt vele maanden gaat duren. De faseringen voor 2020 op Linkeroever zullen we niet halen. We gaan er alles aan doen om dat later goed te maken.”

Voor de werken op de rechteroever gaat de schop pas in 2021 in de grond. Momenteel wordt de bijzonder omvattende bouwvergunning opgeladen. Lantis zelf werkt intussen verder aan studies. Daar komt corona niet tussenfietsen.

De opschorting van alle werven kost geld. De directe kosten vallen op de nek van de aannemers en de gemeenschap, met economische en tijdelijke werkloosheid, verzekeringspremies en materiaalkosten voor de bedrijven.