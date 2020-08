Corona is ook een ‘Katastroof’: Jos Smos schrijft Antwerps liedje over het virus en wat dat met ons doet PhT

02 augustus 2020

14u32 0 Antwerpen Nooit voor een ‘schoon lieke’ verlegen, Jos Smos van Katastroof. Ook in coronatijden blijft hij met scherpe muzikale blik naar de actualiteit kijken. Voor zijn coronanummer in plat Antwerps baseerde hij zich op de ‘Canon’ van Pachelbel. ‘Mor dan een stukske vinniger gespeeld’, heet het.

Hoe dan ook levert het fraaie tekstlijnen op als ‘anderhalve meter afstand houwe wij nu van mekaar, we mochten ni meer nor de hoeren, voor soemmigen viel da zwaar’. Of wat dacht u van: ‘wij leren maskers dragen, eigelak een heel raar zicht, oep ‘t openbaar vervoer en in stations is da verplicht. Mor eigelak is er wel een heel groot voordeel deze keer, lilleke wijven, scheve smoelen, da zien wij nu ni meer’.

Zijn bandmaat Stef Bef – Steven Boers – wist zich tijdens de lockdown in het voorjaar ook bezig te houden. Hij schreef in amper zes weken drie boeken.