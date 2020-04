Corona heeft nauwelijks impact op cijfers Antwerpse haven (maar het is bang afwachten voor tweede kwartaal) BJS/BLG

10 april 2020

12u51 0 Antwerpen Ondanks de coronacrisis steeg de totale goederenoverslag van Port of Antwerp in het eerste kwartaal van 2020 met 4 procent. Vooral de toenemende groei van de containeroverslag compenseerde de daling van andere goederenstromen, zoals stukgoed en voertuigen. De crisis op het eerste kwartaal is dus eerder beperkt, maar zal volgens de haven wel zichtbaar worden in het tweede kwartaal.

De impact van de coronacrisis liet zich in deze eerste drie maanden van het jaar slechts beperkt voelen, zegt het Havenbedrijf Antwerpen vrijdag bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers. De containertrafiek ging er zelfs op vooruit, met 9,5 procent in TEU en 9,4 procent in tonnage. Er was een verhoging merkbaar van farma-producten en e-commerce en verder blijft de vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid stijgen. Met uitzondering van een lichte daling uit het Verre Oosten (-2,2 procent) kenden alle vaargebieden een sterke groei.

Autosector

Andere goederenstromen deden het dan weer minder goed. Zo staat de breakbulk al sinds midden 2019 onder druk door handelsperikelen. Het segment ging er 27,8 procent op achteruit ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De belangrijkste goederengroep, ijzer en staal, daalde zelfs met 36,8 procent. Daar had het stilvallen van de autosector een zware impact. De overslag van nieuwe wagens daalde met 18 procent.

De bulklading kent een status quo, met een lichte stijging in de droge bulkoverslag en stilstand in het vloeibaar massagoed. Er liepen in het kwartaal 3.476 zeeschepen de Antwerpse haven aan, een daling van 1,2 procent.

Koffiedik kijken

De crisis op het eerste kwartaal is dus eerder beperkt, maar zal volgens de haven wel zichtbaar worden in het tweede kwartaal. Dit door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen. Volgens Port of Antwerp is het voorlopig echter koffiedik kijken wat de uiteindelijke impact zal zijn op de globale economie en dus ook op de goederenstromen in de haven van Antwerpen.

Buffer

Volgens Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp, kan de Antwerpse haven in coronatijden een buffer voor de economie zijn, die een snelle heropstart van de industrie en consumptie in België en deels van Europa kan mogelijk maken. “Door haar wereldwijde connectiviteit en diversiteit aan goederenstromen is Port of Antwerp minder afhankelijk van specifieke markten. Daarnaast beschikt de haven over enorme hoeveelheden opslagcapaciteit.”

“Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de corona uitbraak blijft de haven van Antwerpen 100 procent operationeel”, voegt havenschepen Annick De Ridder (N-VA) toe. “Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. Dat is te danken aan de inspanningen van de hele havengemeenschap van werknemers en werkgevers. Alle ketenpartners blijven de situatie permanent monitoren en indien nodig bijsturen.”