Controleacties door wijkteams succesvol dit weekend Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

19u59 0 Antwerpen Er werd dit weekend weer volop door de politie gecontroleerd op verschillende vormen van overlast. De wijkteams rukten uit en betrapten onder meer drie sluikstorters, enkele tientallen verkeersovertreders en een paar burgers die in het bezit waren van drugs.

Hij wijkteam van de Unolaan in Deurne kon met behulp van camera’s drie sluikstorters op heterdaad betrappen. Maar liefst 25 verkeersovertredingen werden vastgelegd en beboet en vier personen werden op de bon geslingerd omdat ze kleine hoeveelheden drugs bij zich droegen.

De patrouilles van het Kiel hadden dan weer hun handen vol met 38 personen die fout geparkeerd stonden of hun gsm gebruikten achter het stuur. Ook daar werd een sluikstorter geverbaliseerd.

Tenslotte controleerde een wijkteam in de omgeving van de Handelstraat, de Korte Zavelstraat en de Duinstraat in de Seefhoek. Zij betrapten vier mensen die in het bezit waren van drugs, vijf mensen die illegaal in ons land verbleven, twee sluikstorters en 37 verkeersovertreders.