Controle op het Zuid: 15 gram cannabis en 41 sluikstorters Jasper van der Schoot

07 september 2020

11u45 0 Antwerpen 15 gram cannabis en 41 sluikstorters. Dat is een deel van het resultaat van verscheidene politiecontroles op overlast die afgelopen weekend plaatsvonden.

Verschillende wijkteams van regio Zuid hielden het afgelopen weekend extra controles op gekende ‘overlastplekken’. Het team van het Kiel kon op die manier 15 gram cannabis in beslag nemen in verschillende groenzones in de omgeving van het Kielpark en de Jan De Voslei. Ook ontvingen 14 foutparkeerders een boete.

Het wijkteam van de Junostraat, niet ver van de Borsbeeksebrug in Berchem, beboette dan weer 10 foutparkeerders, 5 bestuurders die met smartphone in de hand rondreden, 1 chauffeur die een rood licht negeerde en 1 sluikstorter.

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Zuid schreef ook nog 101 boetes uit voor verscheidene inbreuken. Tenslotte werden 41 meldingen van sluikstort doorgegeven aan de stedelijke diensten opdat die netjes opgeruimd konden worden.