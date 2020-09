Contrair neemt afscheid van Noordkasteel met vierdaagse concertreeks Sander Bral

08 september 2020

16u04 0 Antwerpen De allerlaatste zomer aan het Noordkasteel - de site maakt plaats voor de nieuwe Oosterweelverbinding - had een knaller van formaat moeten zijn maar corona dacht daar anders over. Het team achter de Spiegeltent kwam met Magiq Bosbar als alternatief en ook het festival Contrair Open Air komt op de valreep nog met enkele concerten om afscheid te nemen van hun geliefde locatie.

Reizend feestconcept Contrair neemt elk jaar de site van het Antwerpse Noordkasteel in met het tweedaags dancefestival Contrair Open Air. De editie van 2020 werd om evidente redenen uitgesteld naar volgende zomer. Dat zal dan toch op een andere locatie moeten, want de groene site rond het Noordkasteel maakt deels plaats voor het nieuwe Oosterweeltraject.

“Omdat we toch nog gepast afscheid willen nemen van ons festivalterrein, hebben we ‘Contrair in Concert’ in het leven geroepen”, zegt organisator Yves Massignani. “Vier dagen lang concerten in een unieke arena met een topselectie aan artiesten zoals Charlotte Adigéry, blackwave. en Elias Mazian.”

Tafel per bubbel

Daarnaast spelen ook nog Karel, Nosedrip & Victor De Roo, Bufiman, DTM Funk, Esa, Mim Suleiman en Sunday Rose verdeeld over donderdag 17 tot en met zondag 20 september. Tickets kunnen enkel per bubbel van twee, vier of zes personen aangekocht worden die dan samen een tafel toegewezen krijgen.

Contrair nam eerder ook al afscheid van de site met een livestream. Ook Magiq, die hun geliefde Spiegeltent deze zomer niet hebben opgetrokken op het terrein, kwamen met zomerbar Magiq Bosbar als alternatief. De twee concepten staan los van elkaar.

Alle info over Contrair in Concert hier. Lees alles over muziek in Antwerpen hier.